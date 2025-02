Noah en zijn adoptieouders zetten steunactie op voor Thaïs weeshuis: “Herinnering wis je niet zomaar”

In volle coronacrisis verwelkomden Cindy Vanhee en Benny Keirsebilck hun adoptiezoon Noah in hun gezin. De toen elfjarige jongen verbleef acht jaar in een weeshuis in Thailand. “Noah is ondertussen elf jaar en heel goed geïntegreerd in Roeselare en hij is zelf vragende partij om deze zomer zijn vriendjes in Chiang Mai te gaan bezoeken. We koppelen er meteen een actie voor het goede doel aan vast.”

Cindy Vanhee (51) en Benny Keirsebilck (50) zijn bekende gezichten in Roeselare. In de Meensesteenweg runnen zij al jaren keurslagerij The Place 2 Meat. “Al die tijd deden we dat met zijn tweetjes zonder kinderen tot we kennismaakten met een klant die met haar adoptiedochtertje vaak in de winkel kwam. Toen zijn we beginnen nadenken over adoptie. Waarom zouden we dat niet doen? We hadden de ruimte en de tijd, maar we beseften evengoed hoe lastig zo’n procedure kan zijn. We moesten een land van herkomst kiezen en we kozen bewust niet voor een pas geboren kindje, want we zijn zelf niet meer van de jongsten natuurlijk.”

“Op 10 maart 2021 kwam het verlossend telefoontje”, zegt Cindy. “Ik zal het nooit vergeten. We hadden juist inspectie van het agentschap voor veiligheid van de voedselketen toen het bericht kwam dat ons een achtjarig jongetje uit Thailand was toegewezen.”

Wennen

“Net in die periode brak ook de coronacrisis uit. We zijn in de zomer van 2021 toch naar Thailand afgereisd al mochten we niet in het Viengping Children’s Home komen. Noah, die toen nog een heel lange Thaïse naam had, werd naar ons hotel gebracht in Bangkok. Daar verbleven we enkele weken letterlijk tussen vier muren om elkaar beter te leren kennen. In september is hij dan met ons meegereisd naar Roeselare.”

“Die eerste weken waren best pittig. De communicatie verliep niet eenvoudig en uiteraard had Noah in het weeshuis heel wat meegemaakt in vaak moeilijke omstandigheden. Hij wou eerst niet in een bed slapen, hij was een matje gewend en hij was ondervoed zodat hij zelfs hier eten hamsterde. Hij is ondertussen drie jaar in ons gezin en nu helemaal geïntegreerd, al is hij zijn voorliefde voor pittig Thaïs eten nog niet vergeten. Na drie maanden begreep hij Nederlands en na zes maanden kon hij al vlot een conversatie voeren. Nu zit hij in het zesde leerjaar in basisschool De Sprankel. Een speciaal dankwoordje aan de leerkrachten daar, ze hebben Noah perfect opgevangen zodat het wennen aan de voor hem toch heel andere cultuur redelijk vlot is gegaan.”

Trakteren

“De voorbije jaren hebben we met hem weinig over het weeshuis gepraat, maar hij heeft natuurlijk acht jaar daar gewoond en die herinneringen wis je niet zomaar uit. Daarom heb ik eens voorzichtig gepolst of hij misschien zin had om weer in contact te treden met zijn vriendjes van toen. Ik vreesde wat voor zijn reactie maar hij was meteen dol enthousiast. We zijn onmiddellijk plannen gaan maken om het weeshuis in Thailand te bezoeken. Dat doen we deze zomer.”

“Noah liet meteen ook verstaan dat hij iets voor zijn vriendjes in het weeshuis wou doen. Hij wil hen deze zomer trakteren op een etentje in de plaatselijke fastfoodketen KFC. Hij beseft natuurlijk dat hij veel geluk heeft gehad in zijn leven en dat hij het nu veel beter heeft dan zij en dus willen wij hem helpen om iets meer te doen. Maar hoe pak je zoiets aan? We wilden zeker zijn dat wat we aan hulp inzamelden op de juiste plek zou terechtkomen. We hebben veel steun gehad van de Torhoutse vzw Thaismiles. Eerst wilden we een container vullen met onder andere een wasmachine, airco en andere sanitaire voorzieningen maar dat hebben ze ons afgeraden. De corruptie in de havens daar is groot en wellicht zou de container nooit zijn bestemming bereiken.”

Koekjes

“Het is veel interessanter om in Thailand zelf alle materialen aan te kopen die het weeshuis nodig heeft. We kunnen daar veel meer kopen voor minder geld. Daarom zijn we hier gestart met een geldinzamelactie. We verkopen koekjes van Lotus en met de opbrengst willen we ginder investeren op de langere termijn met toiletten, warm water en andere zaken die het comfort verhogen.”

“Op korte termijn zullen we er deze zomer rijst, kledij, schoenen en materiaal voor de school aankopen en zelf afleveren in het weeshuis in Chiang Mai. We bedanken nu al onze klanten die reeds een bestelling plaatsten maar de actie loopt nog tot 25 februari.”