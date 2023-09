NOAH Eernegem mag tien kaarsjes uitblazen

NOAH Eernegem, wat staat voor ‘Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht en Huiselijkheid’ vierde onlangs zijn tienjarige bestaan. In het kleinschalige dagverzorgingshuis van Familiehulp kunnen eenzame ouderen of mensen met een zorgbehoefte samen een gezellige dag doorbrengen. De tiende verjaardag werd gevierd met een ritje doorheen de gemeente met Den Oeden Tram en een feestmenu in restaurant De Landdrost.

“We organiseren talrijke leuke activiteiten, zoals samen koken, wandelen, kaarten, knutselen, spelletjes spelen, muziek beluisteren of handwerk”, steekt NOAH-coördinator Lien Haghebaert van wal. “En soms gaan we ook met de hele groep op uitstap.”

“Onze verzorgenden staan ook altijd klaar met kleine persoonsverzorgende taken”, vervolgt Lien. “Klanten kunnen een douche nemen, hun haar en nagels laten verzorgen of zich laten masseren. Op die manier wil NOAH een plaats zijn waar iedereen zich thuis voelt. Niet voor niks staat NOAH voor Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht en Huiselijkheid.”

Familiehulp telt momenteel 40 NOAH-vestigingen in Vlaanderen en Brussel. Dankzij de samenwerking tussen Familiehulp en de gemeente Eernegem kwam er tien jaar geleden ook een NOAH-afdeling in Eernegem, die gevestigd is in een mooi huis in de Westkerkestraat 42.

Begrip in de regio

NOAH Eernegem is sindsdien een begrip geworden in de streek. “We merken duidelijk dat oudere mensen vaak op zoek zijn naar gezelschap en ontspanning”, merkt Lien Haghebaert op.

“Aan de hand van sociaal contact willen we met NOAH een dam opwerpen tegen die toenemende vereenzaming bij senioren. We zijn er ook voor mensen met een zorgbehoefte en hun mantelzorgers: omdat wij hun partner of ouder opvangen, kunnen zij even tot rust komen of wat tijd voor zichzelf nemen.”

Familiehulp

“Familiehulp is dé partner voor zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp voor iedereen in Vlaanderen en Brussel. Jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, mantelzorgers en mensen met een zorgbehoefte kunnen ons met een gerust hart hun vragen toevertrouwen. Wij zijn altijd in de buurt met een antwoord op hun maat. Familiehulp is ook professioneel partner in verschillende samenwerkingsverbanden. Zorg- en andere actoren kunnen bij ons terecht voor een aanbod voor hun specifieke doelgroepen”, aldus Lien Haghebaert.

“Als maatschappelijk verantwoord werkgever zetten wij sterk in op opleiding en vorming en de combinatie van gezin en werk. Familiehulp is een waardegedreven organisatie, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, diversiteit en duurzaamheid. Bekijk ons ruime aanbod op www.familiehulp.be.” (GC)