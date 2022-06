Noah (9) is Kinderkrak in Roeselare

Noah Vanderhaegen (9) haalde enkele maanden geleden het VRT-nieuws en stond met zijn foto in meerdere kranten.

Als ‘Meester Noah’ maakt hij filmpjes over taal en wiskunde om andere leerlingen te helpen. Toen Noah eind vorig jaar in quarantaine zat en hij veel te snel klaar was met de opdrachten van zijn juf, nam hij een bord en stift en begon hij zelf les te geven. “Mijn lievelingsvakken zijn wiskunde en taal”, vertelt Noah enthousiast. “Wat ik zelf geleerd had, legde ik in mijn eigen woorden uit in een filmpje. Mijn mama maakte het YouTube-kanaal ‘Meester Noah’ aan en zo kon ik andere kinderen in quarantaine helpen.”

Ook nu maakt Noah nog video’s. “Als ik iets nieuws leer op school, maak ik daar een filmpje van. Voor mij is het ook een goede herhaling! Ik geef graag les, maar ik zou toch liever profvoetballer worden.” Noah is ook nog aanvallende middenvelder bij KV Kortrijk. “Het is vrij druk, dus ik moet mijn huiswerk en de filmpjes goed plannen. Af en toe film ik ook voetbaltrucs en toon ik hoe je kan jongleren met de bal.”

Noah is heel fier dat hij genomineerd is voor de Kinderkrak van Roeselare. “Ik wou vooral andere kinderen te helpen. Als ik dan zie dat het filmpje over de dt-regel maar liefst 26.000 keer bekeken is, dan heb ik mijn doel wel bereikt!” (LC)

