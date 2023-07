NMBS verkoopt lapje grond in de Boogaardedreef

Het ziet ernaar uit dat de inwoners van de Bogaardedreef niet lang meer zullen kunnen genieten van hun lapje grond van de NMBS dat door de gemeente als parkje werd aangelegd. Plots stond er een bord ‘te koop’ op die grond.

De inwoners van de Bogaardedreef hadden een overeenkomst met de NMBS dat zij een stukje grond van ongeveer 600 vierkante meter mochten gebruiken als buurttuin. “In 2021 verliep die overeenkomst en hebben wij als gemeente de concessie overgenomen. Het huidig gemeentebestuur heeft het stukje grond omgebouwd tot een klein parkje waar het gezellig vertoeven is. Nu wil de NMBS af van zijn stukje eigendom aan de Bogaardedreef”, vertelde raadslid Jason Van Landschoot (Open VLD).

BOUWGROND

Het perceel is ingekleurd als bouwgrond. Het is maar de vraag of het gezien zijn vorm (spie) een bouwvergunning kan krijgen. “Wij werden door de NMBS niet verwittigd dat zij hun eigendom in de Bogaardedreef verkopen. Wij gaan de concessie die 25 jaar loopt nog eens grondig bekijken. Wij vragen ons af wie voor dit lapje grond minimum 104.000 euro wil betalen”, reageerde burgemeester De Ceuninck. (LV)