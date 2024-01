NMBS sluit wegens waterlek centrale inkomhal van Brugs station ‘definitief’ in afwachting van verhuur aan derden

De toegang tot de historische wachtzaal van het station in Brugge is afgesloten. In mei al verhuisden de loketten naar de kant Sint-Michiels. Maar een waterlek noopt NMBS om niemand meer toe te laten en de zaal niet meer als wachtruimte te gebruiken. NMBS zoekt een nieuwe invulling en wil de zaal op termijn verhuren aan derden. In afwachting hiervan blijft de centrale inkomhal afgesloten.

Sedert mei 2023 zijn de loketten in de historische hal van het station in Brugge dicht. De reizigers worden doorverwezen naar het nieuwe travel center van NMBS met open balie. Maar dat bevindt zich aan de kant Sint-Michiels. Toeristen en Bruggelingen moeten wel de lange stationsgang onder de sporen doorspartelen om een ticket te kopen of info te vragen.

Protest

Die beslissing wordt niet door iedereen gesmaakt. De Brugse erfgoedvereniging vzw Marcus Gerards protesteert hiertegen. Andries van den Abeele hekelt het feit dat aan de inkomhal alle nut wordt afgenomen. Hij vreest dat NMBS de zaal zal verhuren aan een winkelketen of hamburgerrestaurant. De Brugse erfgoedvereniging wil een klacht indienen wegens verwaarlozing.

Belangrijk in dit dossier is dat het publiek nu verstoken blijft van het zicht op een interessant kunstwerk dat beschermd is als monument: de muurschildering van René De Pauw uit 1939, die dateert uit de periode dat het Brugse station werd gebouwd. Eerder al noemde Andries van den Abeele in KW de handelswijze van NMBS een ‘wraakactie’:

Slopen

“De NMBS wilde destijds het station slopen, of toch minstens de inkomhal. Door de monumentenzorgverenigingen werd daar een stokje voor gestoken, door de bescherming van het station en van de inkomhal als monument te bekomen.”

“De wraak bestaat erin dat alle nut aan de inkomhal wordt ontnomen. Wat nu in dat ‘achterwaarts centrum’ wordt ingeplant, kon evengoed en beter in de inkomhal. Meteen wordt de rug toegekeerd naar de stad Brugge en wordt de ingang langs die kant grotendeels nutteloos”, aldus Andries van den Abeele.

Het dossier zorgt ook voor politieke commotie, oppositieraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) heeft net een interpellatie ingediend. Hij zal tijdens de gemeenteraad van eind januari aan het stadsbestuur vragen wat Brugge onderneemt om de historische lokettenzaal van het station in zijn volle pracht te behouden en een nieuwe zinvolle invulling eraan te geven.

Travel centers

Bart Crols, woordvoerder van NMBS, bevestigt dat de Belgische Spoorwegen op zoek zijn naar een andere invulling voor de inkomhal door een derde partij. De wachtbanken zijn weggenomen, ook de toiletten zijn verhuisd.

NMBS kiest in steeds meer Belgische stations voor travel centers: contactpunten en informatiecentra waar ‘mobility guides’ (mobiliteitsgidsen) de klanten aan open balies te woord staan en helpen bij hun reisvragen.

“Amper nog 15 procent van de reizigers kopen tegenwoordig nog hun ticket aan het traditionele loket, tien jaar geleden was dat nog 50 procent. De meeste tickets worden online en via de NMBS-app aangeschaft”, legt Bart Crols uit.

Moderne ontmoetingsplaats

“In het Brugse station kozen we voor de inrichting van ons travel center aan de kant Sint-Michiels. Die is de voorbije jaren geëvolueerd tot een moderne ontmoetingsplaats. Tegenwoordig kun je niet meer spreken van de ‘voorkant’ en de ‘achterkant’ van het Brugse station”, aldus Bart Crols.