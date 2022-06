NMBS legt extra treinen in naar de kust door het zonnige weer

Dit weekend wordt het warm in België en daarom neemt de NMBS preventief enkele maatregelen. Zowel vrijdag als zaterdag worden er extra treinen ingelegd vanuit onder andere Luik, Antwerpen en Leuven richting Blankenberge en Oostende. “We doen dat eigenlijk altijd wanneer mooi weer wordt voorspeld”, laat woordvoerder Bart Crols weten.

Het wordt dit weekend heet in België, tot zelfs 35 graden in het binnenland. Wellicht zullen veel mensen wat verkoeling opzoeken van een frisse zeebries. Vrijdag legt de NMBS daarom drie extra treinen in naar de kust en terug; van Leuven naar Oostende, maar ook richting Blankenberge.

Zaterdag negen extra treinen

Zaterdag met de tropische temperaturen worden er maar liefst negen extra treinen bovenop het normale aanbod ingelegd. Het gaat om twee treinen van Welkenraedt in Luik naar Oostende, drie van Leuven naar Oostende, twee van Antwerpen naar Blankenberge en een van Hasselt en een van Charleroi naar Blankenberge. Er worden dit weekend geen extra treinen ingelegd naar De Panne.

“We hebben die extra treinen afgestemd op basis van de meest gezochte bestemmingen in de zoekopdrachten van onze routeplanner. Zo zien we welke routes of bestemmingen mensen opzoeken voor dit weekend. Als er veel mensen op komst zijn naar de kust, zoals wellicht dit weekend, dan communiceren we daarover ook met de kuststeden. Zondag ziet het er minder zomers uit, voorlopig zullen dan geen extra treinen rijden”, vertelt Bart Crols, woordvoerder bij de NMBS.