Nina Vanmassenhove uit Bredene is eindelijk 18: “Een stap naar de vrijheid”

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar hun plannen, dromen en verwachtingen.

Eindelijk 18, wat betekent dat voor jou?

“Dat is best wel een grote stap, vind ik. Het is een stap naar volwassenheid en ook wel naar de vrijheid. Samen met mijn 18de verjaardag kijk ik ook al uit naar mijn hogere studies kleuteronderwijs in Brugge, die ik in september wil aanvatten.”

Hoe ga je je achttiende verjaardag vieren?

“Ik verjaar in juni, midden in de examenperiode. Ik zal op mijn verjaardag dus vooral studeren voor mijn laatste examens humane wetenschappen aan Athena Oostende campus Centrum. Maar geen nood, na de examens wil ik met mijn familie een feestje bouwen en met de vrienden ga ik nog wel eens een avondje stappen.”

Waar ben je het meest trots op tot nu toe?

“Ik ben vooral fier dat ik straks mijn studies in het aso zal afgerond hebben. Heel wat leerkrachten dichtten me aanvankelijk weinig kansen op slagen toe aan het atheneum. Dat ik straks afstudeer in de richting humane wetenschappen en hun ongelijk heb bewezen, daar ben ik echt wel trots op. ”

Hoe ziet jouw zomer er straks uit?

“Ik ga vooral werken in de manege. Ik help er deze zomer mee aan de organisatie van de jaarlijkse jeugdkampen. In augustus gaan we met de familie op reis. Ook daar kijk ik naar uit.”

Vanaf je 18de mag je stemmen. Heb je al een idee welke partij jouw stem verdient?

“Daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Ik zal me in aanloop naar mijn eerste verkiezingen wel informeren, ook via mijn ouders.”

Corona, de klimaatproblematiek, de oorlog… hoe kijk jij naar de toekomst?

“Ik hoop vooral op het beste, ook al word je vandaag via het tv-nieuws gebombardeerd met slecht nieuws. Maar ik blijf optimistisch.”

Wat betekent geluk voor jou?

“Gewoon dat je je goed in je vel voelt. Beseffen ook waar je naartoe wil met je leven. En zoals veel mensen is dat voor mij vooral een goeie job vinden, huisje-tuintje-kindje ook. Niks bijzonders dus eigenlijk.”

Waar zie je jezelf binnen tien jaar?

“Voor een kleuterklas, hoop ik. Op dat vlak ziet het er wel goed uit. Er is werk zat in het onderwijs. Er zijn vandaag veel openstaande vacatures. En voor de rest hoop ik dat ik tegen dan zelf een gezinnetje heb kunnen uitbouwen.”

