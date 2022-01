Nina treedt met eigen kledingzaak in de voetsporen van haar mama: “Het stond altijd al in de sterren geschreven”

Eind vorig jaar kreeg Nina Hardeman (24) heel wat lof over en positieve reacties op de eindejaarsetalage die ze had gerealiseerd in haar zaak Joy by Nina. Met haar eigen zaak gaat ze haar mama Natasha Huyghe achterna, die ook al jaren een eigen zaak runt.

Nina werd geboren in Veurne op 4 april 1997 en wordt er straks 25. Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat ze zelf een handelszaak zou uitbaten, want zij studeerde in de richting optiek en optometrie. En dan was er die spreekwoordelijke appel die ook ten huize Hardeman niet al te ver van de boom viel en Nina de liefde voor de kledij deed ontdekken.

“Mijn mama baat al 10 jaar de kinderwinkel Enjoy in de Lombardsijdestraat 10 uit. Om het in die termen te houden kreeg ik de verkoop en het handel drijven als het ware met de paplepel ingegeven. Ik ging zoveel ik kon, in al mijn vrije tijd, mijn mama helpen in de winkel en kreeg ook zin om een eigen zaak op te starten. We keken uit naar een pand in de winkelstraat, want daar is het toch nog wel even anders en vooral drukker dan in de Lombardsijdestraat.”

“We vonden een pand en ik startte met kinderkledij, maar geleidelijk aan breidde ik uit naar dameskledij. Dit op vraag eigenlijk ook wel van de klanten. Alles is stapsgewijs gegaan en op vandaag is Joy by Nina een heuse dameskledijwinkel”, zegt Nina.

Ik probeer vooral ook om mijn winkel gezellig en sfeervol aan te kleden

Jonge ondernemer

Na een kleine omzwerving in een ander pand opende ze de deuren van haar huidige winkel op 1 juli 2021. “Ik heb er nog geen moment spijt van, ik wist waar ik aan begon. Mijn ouders zijn altijd zelfstandig geweest en ik werkte meer dan vier jaar mee in de zaak van mijn moeder. Ik ben eigenlijk wel trots dat ik nu zelf de touwtjes in handen heb en me als jonge ondernemer kan profileren. Ik ben heel enthousiast en probeer dat enthousiasme over te dragen naar de klanten. Ik ben blij met wat ik heb en hoop dat het allemaal verder vlotjes mag verlopen.”

“Mijn gamma is heel breed hoor, ik bied een gezonde mix trendymerken voor jong en oud aan en probeer vooral ook om mijn winkel gezellig en sfeervol aan te kleden. Dat is heel belangrijk voor mezelf, maar ook voor de klanten. Het is ook belangrijk dat je zelf in je zaak staat en dat is ook iets wat ik altijd doe” geeft Nina mee. Voor een jong meisje als Nina is het niet altijd evident om een eigen zaak te runnen. “Vooral in de zomer is het hectisch, want in die periode ben ik 7 op 7 open en veel tijd om ergens naartoe te gaan is er niet.”

Tijd voor hobby’s

Toch probeer ik altijd wat tijd vrij te maken voor mijn hobby’s: tennis en pilates. Ik brei ook sjaals en gilets om in de winkel te verkopen en maak juweeltjes. Mij vervelen doe ik dus nooit”, lacht Nina. Zij hoopt binnen 10 jaar nog in dezelfde winkel te kunnen staan en te kunnen rekenen op een massa vaste klanten. “Nieuwpoort is een mooie badplaats, die ook een mooi publiek aantrekt en dat zal naar de toekomst toe alleen maar verbeteren denk ik”, zegt Nina.

“Ik vind het hier leuk, vooral ook omdat mijn moeder hier ook een zaak heeft. We kiezen samen onze collecties en ik kan altijd bij haar terecht voor raad. Ik hoop, na deze coronapandemie, ook meer naar het buitenland te kunnen trekken om er beurzen te bezoeken en op die manier originele kledij naar mijn zaak te halen.” Joy by Nina is gelegen in de Albert I-laan 108. Alles over haar zaak is te vinden op Instagram joy by nina of op Facebook Joy Nieuwpoort.