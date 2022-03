Nina steunt oekraïense oorlogslachtoffers met inzamelactie: “We kunnen voor enkelen het verschil betekenen”

Nina Hordieieva (41) organiseert een inzamelactie om de mensen in Oekraïne te helpen. Ze zorgt ervoor dat de producten rechtstreeks tot aan de grens van Oekraïne raken. “Ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen geholpen worden”, klinkt ze strijdvaardig.

Het zijn lastige tijden. Elektriciteit is immens duur, de coronacrisis is nog niet afgelopen en de klimaatverandering is nog altijd aan de gang. Kortom: de wereld ligt in de knoop met zichzelf. Ook de oorlog in Oekraïne is niemand ontgaan. Vele Oekraïners hebben het nu méér dan lastig. Velen moeten vluchten of schuilen in kelders. Gelukkig zijn er veel mensen die hun goede hart willen tonen. Zo organiseert Nina Hordieieva (41) een inzamelactie om mensen in het oorlogsland te helpen. “De producten van de inzamelactie gaan rechtstreeks naar Oekraïne. Er is vooral vraag naar voedsel, maar ook maandverbanden, tampons en luiers zijn nodig. Verder zijn producten om alles hygiënisch te houden erg belangrijk. Denk maar aan een doodnormale tandenborstel of shampoo.”

Lege tankstations

“In tegenstelling tot andere lokale initiatieven ligt mijn focus echt wel op de mensen die in Oekraïne blijven. Vaak hebben mensen niet de intentie om te vluchten. Hoe gevaarlijk het ook kan zijn, alles achterlaten en met een rugzakje te voet naar een ander land vluchten zit nu eenmaal niet in ons bloed. Soms is het ook gewoonweg gevaarlijker om te vluchten met een auto dan te schuilen in een kelder. En al zou je willen vluchten, tankstations zijn leeg. Na een paar honderd kilometer zou je stranden op een godvergeten plaats en dan moet je te voet verder. Als mensen vluchten is het dan ook wel weer de bedoeling om na de oorlog terug te gaan naar Oekraïne. De mensen die wel vluchten, krijgen hulp in het land waar ze toekomen.”

Ik wil mensen in Oekraïne een beetje hoop geven, al is het maar met een deken of een blik bonen – Nina Hordieieva

Nina is zich duidelijk bewust van de ernst van de situatie in Oekraïne, en wil niet lijdzaam toekijken. “Mensen hebben hulp nodig. Ook al hebben ze nu nog eten en drinken, ooit zal ook dat op zijn. Het is echt leven van week tot week. Ik wil ze dan toch een beetje hoop geven. Al is die hoop gewoon een deken of een blik bonen. Daarom startte ik deze actie. Nu is er een enorme vraag naar kledij, dekens en slaapzakken. Nu slapen mensen gewoon op de grond in een metrostation. Ook medicatie, eten, drogisterij en wondverzorgende producten zijn broodnodig. Vaak hebben mensen wel nog geld, maar de winkels zijn gewoon letterlijk weg. Daarom dat het o zo belangrijk is om producten mee te geven. Ik heb al heel veel mensen kunnen helpen en ben de mensen die al iets gedoneerd hebben duizendmaal dankbaar. Hoewel het soms moeilijk is om alles te regelen, weet ik dat wij een groot verschil kunnen zijn.”

Handen in elkaar slaan

Een concrete actie op poten zetten is echter niet zo evident. “Mijn actie is niet zo immens moeilijk om te regelen, maar we mogen wel niet vergeten dat Oekraïne een groot land is. Wij kunnen de mensen aan de grens helpen, maar er zijn nog veel mensen in de rest van het land. Daarom vind ik het wel heel jammer dat de grote bedrijven de handen niet in elkaar slaan en een actie organiseren. Zij kunnen het grote verschil maken, want zij hebben veel meer middelen dan ik er heb.”

Ook al zou Nina graag meer willen doen, toch is ze nu iedereen die zich inzet al heel erg dankbaar. “Ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk mensen geholpen worden. Ik ga dus nog even voort met mijn actie, mensen zullen hulp nodig blijven hebben.”

De oorlog in Oekraïne zorgt voor vele slachtoffers. Die kunnen wij helpen. Jawel, ook vanuit ons kleine landje. Daarom gaat Nina dus nog enkele weken door met haar actie en alle hulp is welkom. Al is het maar een kinderkleedje, pet of een paar sokken die u kan geven, alles is bruikbaar. (ML)