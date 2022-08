Nina moet meubilair van La Casita vervangen: “Mensen worden er nochtans vrolijk van”

Zijn de gekleurde terrasstoelen van La Casita, in de schaduw van de Sint-Salvatorskathedraal, binnenkort verleden tijd? Uitbaatster Nina Corty kreeg alleszins een brief van stad Brugge met de vraag om de kleuren aan te passen. Reden? Een reglement dat een beperkt aantal kleuren voorschrijft. “Jammer, want het beknopt de ondernemingszin”, zegt Corty.

Geel, groen, blauw en rood: het kleurenpallet van het terras van La Casita is divers én valt al jaren in de smaak. Zowel Bruggelingen als toeristen nemen er graag plaats. Nu dreigt het wellicht kleurrijkste terras van Brugge er binnenkort anders uit te zien. Na een klacht stuurde de stad Brugge een brief richting uitbaatster Nina Corty met de vraag het meubilair te vervangen of te herschilderen in vijf opgelegde kleuren, hoofdzakelijk beigetinten en zwart.

Nina Corty stond dinsdagmiddag al met de verfborstel klaar om aan de schilderwerken te beginnen. Pas na een telefoontje van Annick Lambrecht (Vooruit) – die wil proberen tot een oplossing te komen – borg ze die opnieuw op. Althans voorlopig, want het is uiteindelijk het stadsbestuur die zal oordelen. “Sowieso is het spijtig”, vindt Corty. “Het terras brengt wat kleur in de stad en mensen worden er vrolijk van. Bovendien nemen dergelijke reglementen het ondernemingsschap weg. Ook het karakter van een zaak dreigt op die manier te verdwijnen. Ik hoop dus dat er een oplossing uit de bus valt.”

Burgemeester Dirk De fauw begrijpt dat de kwestie gevoelig ligt, maar stelt dat het terrasreglement er voor iedereen is. Het reglement vermeldt duidelijk welke kleuren gebruikt mogen worden. Als La Casita een kleurrijk terras zou mogen zetten, zouden we dat voor elk terras in de stad moeten toelaten en dat kan helaas niet”, aldus De fauw, die wel benadrukt dat ze de uitbaatster de nodige tijd geven om de veranderingen door te voeren. (MM)