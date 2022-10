Nina “Doorn Roosje” Everaert is de nieuwe West-Vlaams Kampioen Poetry Slam

Afgelopen weekend won Nina Everaert (26), in de hiphop- en woordkunstwereld beter gekend als ‘Doorn Roosje’, de 7de editie van het West-Vlaams Kampioenschap Poetry Slam.

Daarmee plaatst ze zich voor het Belgisch Kampioenschap Slam Poetry in de Beursschouwburg te Brussel op zaterdag 26 november.

“Ik vond het heel spannend om het tegen Loeke op te nemen en extra cool dat ik net nu die titel mag pakken en doorstromen naar het Belgisch Kampioenschap. Ik zit op dit moment op een kantelpunt en maak echt ruimte in mijn leven om met schrijven iets te doen. Van een fulltime job naar het nastreven van mijn passie”, glundert Nina.

Rapper

Het is de 6de keer dat een woordkunstenaar met voeten in de hiphopscene het West-Vlaams Kampioenschap Slam Poetry wint. “Niet verrassend, daar het live en overtuigend brengen van woordkunst nu eenmaal de taak is van een rapper”, stelt Siebrand, coördinator van De Stroate vzw.

“Nina won in de halve finale van Loeke Vanhoutteghem en Tom ‘Teddy Bair’ Demuynck, twee woordkunstenaars die al eerder West-Vlaams Kampioen werden”. De drie finalisten van het West-Vlaams Kampioenschap krijgen een betaalde podiumkans op de drie woordkunstfestivals van Zuid-West-Vlaanderen: Winterwoordennacht (Waregem, 28/01/23), Dag van het Woord (Harelbeke, 04/02/23) en Memento (Kortrijk, 18-20/03/23).

“Dat is uniek vergeleken met voorgaande jaren. Op die manier willen we Slam Poetry een degelijke plaats bieden binnen de verschillende expressievormen van woordkunst die aan bod komen op de festivals in de regio”, vertelt Dave Van Robays, directeur van CC De Schakel in Waregem.

Hiphopliveband

Nina Everaert is afkomstig uit Sint-Rita en is deel van de hiphopliveband “De Stekkerblommen” waar ook Bobbi Lu, laureaat van de Soundtrack-muziekconcours deel van uitmaakt. Occasioneel kan je Doorn Roosje terugvinden in een rapbattle of zien freestylen op een open podium. Nina was eerder al huiskunstenaar bij Cultuurcentrum Brugge en is sinds kort stadsdichter van Damme.