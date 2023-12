Nijpend tekort aan kinderopvang in Middelkerke

In Middelkerke ondervinden jonge ouders momenteel een gebrek aan beschikbare kinderopvang. Met 27 gezinnen die momenteel op de wachtlijst staan, wijken sommige ouders zelfs uit naar naburige gemeenten om een geschikte opvangplaats te vinden. In Middelkerke zijn er momenteel tussen de 250 en 275 kinderen jonger dan 30 maanden en dit aantal groeit gestaag. Schepen Natacha Lejaeghere (LDD) erkent het probleem. “Momenteel worden verschillende opties onderzocht om extra opvangplaatsen te creëren, met name in Leffinge en Slijpe.”

De bestaande opvangmogelijkheden in Middelkerke zijn verspreid over verschillende types van opvangdiensten. Volgens de statistieken van Kind en Gezin heeft Middelkerke: 45 plaatsen bij onthaalouders die thuis werken en aangesloten zijn bij de gemeentelijke Dienst voor Onthaalouders (DVO); 54 plaatsen bij samenwerkende onthaalouders, verdeeld over 3 groepsopvangen van elk 18 plaatsen, bij de DV; 18 plaatsen bij een zelfstandig werkende crèche; 8 plaatsen bij een onthaalouder aangesloten bij Felies en 8 plaatsen bij een zelfstandige onthaalouder, die de enige is die niet inkomen-gerelateerd werkt. Volgens de recente gegevens heeft Middelkerke slechts 41,2 opvangplaatsen per 100 kinderen in 2022, vergeleken met het Vlaamse gemiddelde van 43,9.

Vertekende cijfers

Schepen Natacha Lejaeghere legt echter uit dat deze cijfers enigszins vertekend kunnen zijn. Volgens de gegevens van de DVO blijkt dat de beschikbare plaatsen bij alleen werkende onthaalouders, in werkelijkheid veel minder zijn dan aangegeven. Op woensdag, bijvoorbeeld, zijn er slechts 15 plaatsen beschikbaar van de 45 gerapporteerde plaatsen. Op andere dagen zijn zo’n 31 plaatsen effectief beschikbaar.

Dat roept de vraag op waarom niet alle gerapporteerde plaatsen beschikbaar zijn. Natacha Lejaeghere: “Hoewel elke onthaalouder maximaal acht kinderen mag opvangen, kiezen velen ervoor om met vijf tot zes kinderen per dag te werken, met vaak een vrije dag per week, meestal op woensdag. De cijfers van onze dienst houden rekening met de afspraken die gemaakt werden tussen de dienst en de onthaalouders.”