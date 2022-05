Night Sky Cinema opent in Kortrijk vijfde editie onder een zwoele lenteavond

Ku Leuven Campus Kulak kon zich geen betere avond wensen voor een filmavond in openlucht. Voor de vijfde keer op rij wordt er een Night Sky Cinema georganiseerd voor de studenten en filmliefhebbers. Dankzij een goede samenwerking kan men er genieten van een kwalitatieve film op groot scherm.

Het evenement is een samenwerking tussen Ku Leuven Campus Kulak, Kunstencentrum BUDA en Kortrijk Studentenstad. De uiteindelijke keuze van de film wordt wel in handen van de studenten gelegd. “Buda doet een aantal filmvoorstellen en dan stellen we een poll op voor onze studenten. Zij hebben hierin het laatste woord”, klinkt het bij Matthias Defour, verantwoordelijke studentenvoorzieningen.

De effectieve keuze viel op de romantische coming of age film ‘Words on Bathroom Walls’ van Thor Freudenthal. Een film uit 2020 met onder meer Andy Garcia, Charlie Plummer en Taylor Russell.

“De film brengt het verhaal van Adam, een tiener die aan schizofrenie lijdt. Hier loopt hij uiteraard niet graag mee te koop. We volgen Adam doorheen de turbulente pubertijd”, weet Defour ons te vertellen “Door samen te werken met Buda hopen we de studenten de betere film te leren kennen.”

Op de foto herkennen we Margot, Chloé, Kato, Sophie en kim. © TV

Ook Sophie (22) was aanwezig met haar collega studenten. “We studeren aan Vives Orthopedagogie en leerkracht lager onderwijs. Toen we hoorden van deze filmavond waren we razend enthousiast. Het is de eerste keer dat we in openlucht naar een film komen en zien het volledig zitten”, weet ze ons te vertellen. De studentengroep hoopt vooral sfeer en gezelligheid te vinden op het terrein terwijl ze genieten van een goede film.

De organisatie hoopt op een 250-tal aanwezigen vanavond. “Dat ligt in de lijn met de voorgaande jaren en het zou natuurlijk fijn zijn mochten het er meer zijn. Het is dan ook de laatste activiteit voordat de blok begint”, weet Defour. “Had het nu geregend dan moesten we het evenement uitstellen tot volgend jaar omdat het anders middenin de blok zou vallen. Deze zwoele zomeravond komt dus als een godsgeschenk”.