Nieuwvliet viert eerste verjaardag:“We zijn er voor iedereen, jong en oud”

Ontmoetingshuis Nieuwvliet in het hart van de wijk Nieuwenhove bestaat één jaar en trakteerde zondag 2 oktober de buurtbewoners op gratis soep. Een warm en gezellig moment waar buurtbewoners elkaar ontmoetten en kennis konden maken met het buurthuis.

Buurtbewoners samenbrengen, verbondenheid tussen de inwoners van Nieuwenhove stimuleren, isolement en eenzaamheid bestrijden of voorkomen. Eén jaar geleden werd het ontmoetingshuis Nieuwvliet in Nieuwenhove opgestart door Welzijnsschakel Oostkamp vzw met dit duidelijk doel voor ogen. Intussen ondersteunt Covias, een samenwerkingsverband tussen zeven zorgactoren die werken rond geestelijke gezondheidszorg, de buurt en het ontmoetingshuis in de zoektocht naar nog meer verbinding tussen de buurtbewoners. Medewerker Filip Loobuyck belde de afgelopen maanden aan bij de buurtbewoners en luisterde naar hun ervaringen en contacten in de buurt, hun hobby’s. Maar ook minder evidente thema’s kwamen aan bod en werden open en in een vertrouwelijke sfeer besproken. De komende maanden krijgt ontmoetingshuis Nieuwvliet een centrale rol in het verhaal. De buurtbewoners worden uitgenodigd om er deel te nemen aan diverse activiteiten. Het soepmoment is er een van. De gesprekken die plaatsvonden dienen als inspiratie voor een sociaal-artistiek fotografieproject voor én door de bewoners in de wijk.

Meer bekendheid

Ontmoetingshuis Nieuwvliet is er voor iedereen, jong en oud. Een enthousiaste groep vrijwilligers zet zich in om iedereen met een glimlach te ontvangen. Het is méér dan een gezellige plek in het hart van Nieuwenhove. Het zorgt er mee voor dat mensen niet in isolement geraken, je kan er nieuwe mensen leren kennen, gezelschapsspellen spelen, je kan er terecht voor een babbel of een koffie met pannenkoek. “En toch zijn er nog veel mensen in Nieuwenhove die het nog niet of onvoldoende kennen. Dat hebben we opgemerkt in de gesprekken toen we bij de mensen langsgingen. We hopen dan ook dat een actie zoals Soep zoekt buurt meer bekendheid zal meebrengen voor Nieuwvliet”, horen we van Marc Meulewater. Naast het gebouw is er een mooie speeltuin, een petanquebaan, een voetbal- en een volleybalveld. Ontmoetingshuis Nieuwvliet is open van dinsdag tot en met zaterdag van 14 tot 17 uur. (Geert Stubbe)