Nieuwsanker Kjenta (24) klust bij… in de bakkerij: “Geld van flexi-job gaat naar mijn reizen”

Eind vorig jaar waren liefst 108.000 Belgen aan het werk als flexi-jobber, een stijging met meer dan twintig procent in amper een jaar. Het systeem werd in 2015 in het leven geroepen en blijft aan populariteit winnen. Ook heel wat West-Vlamingen kunnen hun extra appeltje voor de dorst niet meer missen. Wij hadden het daarover met nieuwsanker Kjenta, koppel Maïka en Niels en Indra.

Kjenta Vangampelaere (24) uit de Wingense deelgemeente Zwevezele ken je misschien wel als nieuwsanker en videojournalist bij Focus & WTV. Maar ook wanneer ze niet op jacht is naar regionale nieuwsfeiten, wil ze graag druk in de weer blijven. “Toen ik begon te werken bij Focus & WTV zocht ik naar iets nieuws om in het weekend te doen, iets dat voor afwisseling zou zorgen. Een jaar geleden vond ik een job bij bakkerij Vandenberghe in Egem, daar werk ik nu drie halve zondagen per maand”, legt Kjenta uit.

Bij de frituur en in het onderwijs

“Tussen augustus 2022 en januari 2023 kluste ik ook bij in een frituur, maar daar ben ik mee gestopt omdat dat niet meer haalbaar was. Je moet nog een beetje vrije tijd overhouden om te ontspannen. Na de paasvakantie kwam er echter een aanbod op mijn pad om een zwangerschapsvervanging te doen in een school in Ardooie voor het vak communicatiemanagement. Drie uur per week gaf ik les, daarvoor moest ik vakantietijd opnemen bij mijn vaste job, want het flexistatuut bestaat niet in het onderwijs. Uit passie heb ik dat toen gedaan, maar omdat die uren zo zwaar belast werden, zal ik daar amper iets van overhouden. Volgend jaar keer ik dus niet meer terug. Jammer natuurlijk, want in het onderwijs smeken ze om extra werkkrachten voor kleinere opdrachten.”

Door in de bakkerij te werken, verdient Kjenta maandelijks zo’n 200 euro extra, en dat bedrag gaat integraal naar haar reisspaarpotje. “Elk jaar maak ik één lange, verre reis. Vorig jaar was het Peru, dit jaar trok ik naar Thailand. Doorheen het jaar ga ik graag verschillende keren op citytrip. Geen goedkope hobby natuurlijk, daar dient mijn flexi-job voor. Want het loon van mijn fulltimejob wil ik zoveel mogelijk aan de kant zetten om te sparen voor een woning. Zolang ik het kan blijven combineren met elkaar, zal ik beide jobs blijven uitoefenen. Mensen zeggen dan dat ik moet kiezen: een huis of reizen. Ik wil het gewoon allebei”, glimlacht de journaliste. (PS)

Ook zij klussen bij

Indra (27) werkt in drie horecazaken: “Financiële extra is leuk, maar ik kan niet stilzitten” Indra Vancayseele (27) uit Zuienkerke heeft een diploma schoonheidsspecialiste op zak maar is vandaag verantwoordelijke voor het recyclagepark in Zedelgem. “Door corona kon ik als schoonheidsspecialiste niets beginnen, maar ik had wel al zeven jaar als jobstudent gewerkt bij de Zedelgemse speelpleinwerking. Toen de vacature in het recyclagepark vrijkwam, heb ik niet geaarzeld.” (lees verder onder de foto) Daarnaast heeft ze een vaste flexi-job bij eetcafé ‘t Motje in Roeselare, en springt ze ook af en toe bij in Gasthof Heidelberg in Zedelgem en bij Brasserie Raymond in Brugge. “Ik nam er een eerste flexi-job bij om mijn auto te kunnen afbetalen”, legt ze uit. “Maar ik kreeg de smaak te pakken en nu neem ik er die andere jobs bij om in september een reisje te maken. In een goeie ‘fleximaand’ verdien ik zo toch 400 tot 600 euro.” Toch nog vrije tijd Indra wil zoveel mogelijk kunnen opzij leggen van wat ze verdient met haar hoofdjob. “Ik heb nog geen vaste kosten nu, dat is een luxe. Maar als mijn vriend en ik later een huis willen, zal dat niet lukken met alleen maar een vast inkomen.” Veel vrije tijd blijft er niet over? “Toch wel! Ik speel volleybal, twee trainingen en een match per week, en ik ga ook elke week zwemmen. Maar het lukt me om dat te combineren. Het voordeel van die horecajobs is dat ik in het begin van de maand kan aangeven wanneer ik beschikbaar ben, en zo wordt de puzzel dan gemaakt.” Ziet ze haar flexi-jobs als een noodzaak of toch eerder bijzaak? “Ik vind het vooral leuk om dit te doen. De financiële extra is heel welkom, maar ik kan ook gewoon niet stil zitten. Ik hou van de rush in de bistro’s waar ik werk, de collega’s zijn intussen vrienden… Ik heb tot nu toe alleen maar goede ervaringen.” (NB)