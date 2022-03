Nieuwpoortse Watson krijgt authentiek scheepskompas

Een jaar na de start van de werken schiet de restauratie van de Nieuwpoortse Reddingboot 2 bijzonder goed op. Recent werden de schilderwerken aan het houten dek afgerond. En dankzij een gulle schenker beschikt het schip voortaan terug over een kompas.

Stapje per stapje krijgt de Nieuwpoortse Watson zijn oorspronkelijke grandeur terug. De voorbije weken werd vooral hard doorgewerkt aan het dek van het schip.

Zo werd de eerder aangebrachte grijze coating zorgvuldig opgeschuurd. De vloer van de stuurkuip onderging dezelfde behandeling. Na het nauwgezet stofvrij maken van het houtwerk, kreeg het dek de finale verflaag met antislipbescherming.

Biljartgroene afwerking

Bij het schilderen van het dek werd afgeweken van het oorspronkelijke plan om te gaan voor de originele grijstint. Na langdurig overleg werd gekozen voor een biljartgroene afwerking. Hiermee krijgt het dek van de Nieuwpoortse Watson hetzelfde uitzicht als destijds de twee zusterschepen uit Oostende en Zeebrugge.

Het geschonken kompas van de Reddingboot 1. Het navigatie-instrument is identiek aan het verloren exemplaar van de Nieuwpoortse Watson. © Stad Nieuwpoort

Daarnaast is de groene tint ook conform de kleurencode die de Royal National Lifeboat Institution (RNLI) hanteerde voor Britse of in Groot-Brittannië gebouwde reddingsboten uit die tijd.

Blikvanger

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) is trots over de evolutie die de Reddingboot 2 tot nu toe heeft doorgemaakt: “Samen met de Ssad heeft de vrijwilligersploeg onder leiding van Gilbert Allewerelt op amper een jaar tijd prachtig werk geleverd”, zegt hij. “Eens afgewerkt zal de ‘Reddingboot 2’ een uitzonderlijke blikvanger zijn in Nieuwpoort.”

“Dankzij de grondige herstel- en renovatiewerken komt het schip langzaam maar zeker weer tot leven. Respect voor de historische context is daarbij uiterst belangrijk. Elke aanpassing wordt nauwgezet bestudeerd. Zo komen we ook het dichtst bij het beeld van het schip zoals het in 1948 van de scheepswerf kwam.”

Waardevolle schenking

In 1987 werd de Reddingboot 2 uit dienst genomen en naar Antwerpen overgebracht. Daar maakte het schip deel uit van de botencollectie van het toenmalig Nationaal Scheepvaartmuseum, nu onderdeel van het MAS.

Ergens in die periode of in de jaren erna moet het kompas van het schip verwijderd zijn. Het belangrijke navigatie-instrument werd zo kwijtgeraakt.

Het dek kreeg een finale verflaag in biljartgroen met antislipbescherming.Stad Nieuwpoort) © Stad Nieuwpoort

Een identiek vervangexemplaar voor het origineel kompas uit 1948 werd aangereikt door Linda Dugardein. Haar vader, wijlen Henri Dugardein, was vroeger schipper van de Zeebrugse Reddingboot 1. Toen dit zusterschip van de Nieuwpoortse Watson na averij uit dienst werd genomen, nam hij het kompas van zijn schip mee naar huis. Daar werd het zorgvuldig bewaard als maritiem aandenken.

Puzzelstukje

Dochter Linda schenkt het kompas nu aan de restauratieploeg van de Nieuwpoortse Reddingboot 2. Het navigatie-instrument wordt later bevestigd in het koperen omhulsel boven de stuurkuip.

Schepen van Erfgoed Ann Gheeraert (CD&V) is bijzonder opgetogen over het geschonken kompas: “Bij de restauratie van het schip streven we ernaar om zo authentiek mogelijk te blijven. Alleen zo zullen we op termijn dit uniek stuk maritiem erfgoed weer in volle glorie kunnen bewonderen. Met dit tijdsgetrouw kompas hebben we opnieuw een belangrijk puzzelstukje in handen om de Nieuwpoortse Watson te doen schitteren.”