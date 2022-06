Nieuwpoortse reus Jan Turpijn zoekt reuzendragers voor dansje tijdens Reuze Parade

Voor de Reuze Parade op zondag 10 juli smeedt de Nieuwpoortse reus nieuwe plannen. Graag zou hij nog eens dansen voor een groot publiek. Wegens gebrek aan reuzendragers lanceren de stad Nieuwpoort en de Nieuwpoortse Reuzengilde een oproep naar mensen die hem ten dans willen dragen.

Nieuwpoort heeft een rijke reuzentraditie die tot de 15de eeuw teruggaat. Sinds jaar en dag wordt deze traditie in stand gehouden door de Nieuwpoortse Reuzengilde. Zij beheert een reuzenfamilie die uit acht leden bestaat: Jan Turpijn, Goliath, Griete, Jacqueline, Rosalinde, Puuptje, Crabbe, Hendrik Geeraert en Karel Cogge.

De grootste en meest bekende reus is Jan Turpijn. Met zijn lengte van 10,4 meter en gewicht van 750 kg is hij de grootst gedragen reus van Europa. Hij moet gedragen worden door maar liefst 24 dragers. En daar zit juist het probleem, vertelt Sanne Ramboer van de Nieuwpoortse Reuzengilde. “Momenteel hebben we niet genoeg dragers om de zware reus te tillen. Het is al van 2016 geleden dat Jan nog eens de benen strekte in Nieuwpoort. Hij wandelde toen een kort stukje en maakte een dansje op het Marktplein. Het zou een unieke belevenis zijn als dit nog eens kon gebeuren.”

Oproep

Dat Jan Turpijn een echte publiekslieveling is, bleek uit een rondvraag. Steven Duyck, regisseur van het Reuze Feest, hoopt Jan opnieuw aan het dansen te krijgen. “Heel wat mensen zouden Jan Turpijn nog eens willen zien dansen op het Marktplein. Het Reuze Feest staat daarom ook in teken van dans. Na de Reuze Parade hopen wij op een spectaculaire apotheose vol dans en acrobatie. Om dit werkelijkheid te laten worden, roepen wij iedereen op zich aan te melden als reuzendrager. De Fireboys van Brandweer Nieuwpoort hebben zich, naast de harde kern van de Reuzengilde, al aangemeld, maar dat is nog lang niet genoeg”, aldus Steven Duyck.

Wie ook graag mee de schouders zet onder dit project, stuurt zijn kandidatuur door naar Toerisme Nieuwpoort via toerisme@nieuwpoort.be. Alle kandidaten krijgen een korte opleiding van de Reuzengilde.

Traditie verderzetten

Nieuwpoort is een echte reuzenvriendelijke stad en betrekt de reuzen dan ook graag bij het socioculturele leven. “Het zou jammer zijn mochten we deze traditie niet kunnen verderzetten”, vertelt burgemeester Geert Vanden Broucke. “De Nieuwpoortse reuzen zijn echte ambassadeurs voor onze stad en zeker Jan Turpijn is een indrukwekkende verschijning. Hij is bekend in binnen- en buitenland en symboliseert de rijke reuzentraditie in Nieuwpoort door de eeuwen heen. Dankzij Reuzen in Vlaanderen vzw werd in 2014 de reuzencultuur van Vlaanderen als Immaterieel Cultureel Erfgoed goedgekeurd en erkend. En daar zijn we terecht trots op. Reuzen zijn immers uniek en moeten gekoesterd worden.”