Nieuwpoort zet grijze garnaal in de kijker met nieuw boek

Nieuwpoort pakt uit met een gloednieuwe publicatie over de grijze garnaal. Zeven chefs van eigen bodem verrassen de lezer met heerlijke gerechten met de kleine Noordzeelekkernij in de hoofdrol. Ook het recept van de kersverse Vedette Crevette komt aan bod. Daarnaast vertelt het boek ook de boeiende geschiedenis van de Nieuwpoortse garnaalvisserij.

Oktober is traditioneel de Maand van de Garnaal in Nieuwpoort. Met deze jaarlijkse themamaand brengt de Stad alle sterkhouders van de grijze garnaal, recent uitgeroepen tot de Vis van het Jaar, samen. Dit jaar voorziet de Stad een extraatje om het belang van deze delicatesse voor Nieuwpoort in de verf te zetten. Dat gebeurt in de vorm van een nieuw boek: De Grijze Garnaal: Nieuwpoortse verhalen en recepten.

Deze publicatie neemt de lezer mee doorheen de boeiende geschiedenis van de Nieuwpoortse garnaalvisserij. Je leest hoe het garnaalvissen evolueerde van een zeer kleinschalig gegeven tot een volwaardige, winstgevende niche binnen de Nieuwpoortse visserijsector. Daarnaast wordt een beeld geschetst van het werkproces aan boord van een garnaalschip.

Deel van maritieme identiteit

Burgemeester Geert Vanden Broucke is alvast bijzonder tevreden met het eindresultaat: “De Nieuwpoortse garnaalvisserij is een essentieel onderdeel van onze maritieme identiteit. Met dit boek tonen we het belang van dit bijzonder stukje stedelijk erfgoed. Als trotse vissersstad is het voor ons belangrijk dat we het verhaal van de garnaalvisserij bewaren en veiligstellen voor de toekomst.”

14 recepten

Behalve een geschiedkundig naslagwerk is de uitgave ook een echt receptenboek. Zeven toonaangevende Nieuwpoortse chefs kregen de opdracht om twee signature dishes neer te schrijven, met een glansrol voor de grijze garnaal. Deze reeks van 14 recepten werd aangevuld met het winnende recept van Gregory Slembrouck, de winnaar van de kookwedstrijd Vedette Crevette.

Bedoeling van De Grijze Garnaal: Nieuwpoortse verhalen en recepten is dat lezers ook actief aan de slag gaan met de verzamelde gerechten, besluit burgemeester Geert Vanden Broucke: “De Nieuwpoortse chefs tonen in dit boek hoe het uitzonderlijk smaakpalet van dat topproduct hun gerechten naar een nog hoger niveau tillen. Het zou mooi zijn als mensen ook die verschillende recepten gaan uitproberen en de garnaal op een compleet nieuwe manier ontdekken.”

De Grijze Garnaal: Nieuwpoortse verhalen en recepten is voor 15 euro verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme en bij de verschillende restaurants die in het boek aan bod komen