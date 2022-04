Nieuwpoort zet de kerkschatten prominent in de kijker: “Zeldzaam stuk erfgoed”

Stad Nieuwpoort investeerde in speciale toonkasten. In de heringerichte crypte gaat alle aandacht naar een parament uit de zeventiende eeuw dat werd opgenomen op de Vlaamse Topstukkenlijst. In de kerk prijkt nu ook de grafplaat van een Nieuwpoortse burgemeester uit de jaren 1500.

De crypte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk herbergde tot voor kort een aantal religieuze artefacten uit de kerkcollectie. Deze objecten verhuisden recent naar de nieuwe kijkkasten in de kerk zelf.

De vrijgekomen ruimte in de crypte wordt nu aangewend voor het tentoonstellen van een bijzonder cultuurgoed dat beschermd is als Vlaams Topstuk. Concreet gaat het om een liturgisch gewaad uit de periode tussen 1650 en 1700. Het parament staat sinds 15 maart 2021 op de Vlaamse Topstukkenlijst. Alleen de voor Vlaanderen allerbelangrijkste en meest uitzonderlijke artefacten en verzamelingen maken kans op deze beschermingsstatus.

Mooie zaak

“Voor Nieuwpoort is de erkenning een mooie zaak”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke. “Het statuut van Topstuk is het Vlaamse equivalent van het Unesco-label. Dat Nieuwpoort als enige kuststad kan uitpakken met een dergelijk zeldzaam stuk erfgoed is fenomenaal. Dit zal heel wat bezoekers aan onze stad en de Onze-Lieve-Vrouwekerk weten te bekoren.”

Op de gemeenteraad van 25 november 2021 aanvaardde de gemeenteraad de schenking van een koperen grafplaat. Dit erfgoedobject werd aan de stad overgedragen door Roger de Kerchove de Denterghem. De grafplaat is deze van zijn voorvader Willem de Kerchove en diens tweede echtgenote Josine van der Gracht. Willem was in de zestiende eeuw burgemeester van Nieuwpoort en werd na zijn overlijden op 27 februari 1539 begraven in de Koninklijke Spaanse Kapel, een zijkapel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Tijdens WO I werd de kerk compleet verwoest en de grafplaat werd daarbij verloren gewaand. Het voornaamste stuk van de zerk, een engelfiguur met twee wapenschilden, kwam in de jaren 60 boven water in een Brusselse antiekzaak. Daarvoor was het item in Monte Carlo opgedoken. De engel werd gekocht door Michel de Kerchove de Denterghem, de vader van Roger. Na diens overlijden kwam het engelfragment in het bezit van Roger. Die schonk het nu aan de stad Nieuwpoort.

Nieuwpoortse collectie Kazuivels uit de 17de eeuw © Isabelle Vanhassel IV

Schepen van Erfgoed Ann Gheeraert reageert opgetogen op het verwerven van de grafplaat. “De koperen grafplaat staat symbool voor vijf eeuwen Nieuwpoortse geschiedenis en verbindt onze hedendaagse stad met het Nieuwpoort van Willem van den Kerchove. Het is dan ook bijzonder dat dit unieke stuk religieus patrimonium na meer dan een eeuw omzwervingen terug te bezichtigen is in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de plaats van herkomst. We zullen dit kostbare item zorgvuldig bewaren.”

Een ander deel van dezelfde grafplaat uit het Nieuwpoortse stadsarchief wordt samen met het engelfragment getoond. Beide fragmenten zijn nu herenigd en worden permanent achter glas geëxposeerd naast de doopkapel. (PG)