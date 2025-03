Nieuwpoort vormt dit weekend opnieuw het kloppend hart van de watersport met de ‘Nieuwpoort Boat Show’

Op zaterdag 15 en zondag 16 maart vormt Nieuwpoort het kloppend hart van de watersport tijdens de Nieuwpoort Boat Show. Dit evenement, georganiseerd door Nieuwpoort Marine en Sea Shop, brengt de belangrijkste spelers uit de sector samen en belooft een inspirerende ervaring voor liefhebbers van de zee en de watersport.

Bezoekers kunnen kennismaken met een selectie van bedrijven die actief zijn in de maritieme wereld. Van toonaangevende jachtbouwers en onderhoudsbedrijven tot gespecialiseerde leveranciers van nautische accessoires, de Nieuwpoort Boat Show biedt een volledig overzicht van wat er leeft in de sector. Onder de deelnemende exposanten bevinden zich onder andere Light House Boating, Aqualift, Yachtlink, Belgian Boat Service en Westdiep Yachting Center.

Heel wat te beleven

Naast de commerciële stands valt er nog heel wat te beleven. Sea Shop en Nieuwpoort Marine presenteren exclusief hun nieuwste collecties en innovaties voor 2025, een uitgelezen kans om als eerste de laatste trends en technologische ontwikkelingen te ontdekken. Nieuwpoort Marine opent bovendien een kunsttentoonstelling met werk van twee Belgische zeilschilders. Hun doeken, geïnspireerd door de fauna, flora en maritieme taferelen van Nieuwpoort, brengen kunst en zeevaart samen op een unieke manier.

Geen evenement zonder gezelligheid. Bezoekers worden culinair verwend met koffie en mini-croissants in de ochtend en een glas Cava in de namiddag, aangeboden door Sea Shop. Yachtlink en Nieuwpoort Marine zorgen voor een authentieke toets met de bekende Antwerpse bierklassieker ‘Bolleke’, vergezeld van hotdogs en alcoholvrije dranken. Voor wie op zoek is naar een hartige maaltijd, biedt Bistro Galjoen een betaalbare en sfeervolle eetgelegenheid.