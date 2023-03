Nieuwpoort verlengt titel van fairtradegemeente: “Duidelijk nog groeimarge”

Nieuwpoort mag zich opnieuw een jaar lang fairtradegemeente noemen. Dat label wordt toegekend omwille van het engagement rond eerlijke handel, lokale voeding en ecologische duurzaamheid. Op de Fair-O-meter behaalt de stad een verdienstelijke B-score.

Sinds 2010 mag Nieuwpoort zich officieel fairtradegemeente noemen. De stad draagt immers eerlijke en duurzame handel een warm hart toe en promoot het consumeren van lokale producten. De titel van fairtradegemeente wordt nu voor minstens één jaar verlengd, op basis van het eindresultaat op de Fair-O-meter, de tweejaarlijkse barometer van het initiatief Faire Gemeenten.

Deze bevraging peilde naar de fairtrade-initiatieven die op lokaal vlak worden ondernomen. Daarbij werd rekening gehouden met verschillende criteria zoals communicatie, de aanwezigheid van een trekkersgroep en participatie van bedrijven, organisaties of horeca. Nieuwpoort krijgt hiervoor een B-score, de op één na hoogste quotering.

Schepen van Fair Trade Kris Vandecasteele is tevreden met de erkenning voor Nieuwpoort: “Dit is een mooie beloning voor de reeds gedane inspanningen. We doen onze uiterste best om inwoners en bezoekers attent te maken op de voordelen van faire handel en consumptie. En die boodschap slaat aan. Toch is er overduidelijk nog groeimarge. Om verder door te groeien naar de A-klasse van de Faire Gemeenten, doe ik graag een oproep naar vrijwilligers om aan te sluiten bij de fairtradetrekkersgroep. Elk gebaar maakt het verschil.”

Marktactie

Onder de bestaande initiatieven van stad Nieuwpoort springt de jaarlijkse marktactie tijdens de Week van de Fair Trade het meest in het oog. Bezoekers van de vrijdagmarkt krijgen dan een gratis kopje koffie, banaan of chocoladereep aangeboden en maken zo kennis met fairtradeproducten. Ook het zomerse fairtrade-ontbijt op het strand is een drukbezochte sensibiliserende activiteit.

Via de wekelijkse boerenmarkt krijgen Nieuwpoortenaren en bezoekers de kans om producten van eigen bodem te kopen, bij de producent zelf. Daarmee faciliteert stad Nieuwpoort de verkoop en consumptie van lekkere, gezonde en voordelige streekitems. Die faire focus trekt de stad door naar de eigen werking. In het stedelijk zwembad kan je te allen tijde terecht voor heerlijke fairtradekoffie. Tijdens recepties en ontvangsten worden steevast fairtrade-alternatieven voor drank en versnaperingen gekozen. Een overzicht van alle fairtradehandelszaken kan je verkrijgen aan de onthaalbalie in het stadhuis, in het toeristisch infokantoor in Nieuwpoort-Bad of online via

www.nieuwpoort.be/fairtrade.