Nieuwpoort pakt leegstand en verwaarlozing panden aan

Stad Nieuwpoort is stelselmatig bezig om straten te vernieuwen en aangenamer, veiliger en leefbaarder te maken. Vernieuwing is één punt, maar een ander punt om alles gezelliger te maken is het wegwerken van de leegstand in de straten. Net zoals in vele andere steden en gemeenten kampt ook Nieuwpoort met dat probleem, maar in Nieuwpoort wil men daar verandering in brengen.

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V): “Een tijdje geleden hebben we iemand aangeworven die de leegstand van woningen en gebouwen en de verwaarlozing van sommige panden in kaart moet brengen. Het gaat hier niet alleen om Nieuwpoort-Stad, maar we willen die leegstand en verwaarlozing over het hele grondgebied in kaart brengen en er ook daadwerkelijk iets aan doen.”

Onbewoonbaar

Het punt kwam kort aan bod tijdens de jongste gemeenteraadszitting, toen gemeenteraadslid Johan Vanblaere (Vlaams Belang) daarover uitleg vroeg. Volgens de nu bekende gegevens zijn er op het Nieuwpoortse grondgebied 124 leegstaande woningen en gebouwen en vier woningen die zich in vervallen of onbewoonbare staat bevinden. Het raadslid meent dat er meer zijn en dat wordt beaamd door de burgemeester.

“Dat is ook de reden waarom we alles in kaart willen brengen en het probleem ten gronde willen aanpakken. Wij zijn al niet mals voor eigenaars die hun woning leeg laten staan. Het eerste jaar leegstand kost de eigenaar 1.500 euro, het tweede jaar is dat al 3.000 euro en dat gaat omhoog tot 4.500 en zelfs 6.000 euro na vier jaar. Als het echt de spuigaten uitloopt, wordt contact opgenomen met de eigenaar en dat is nu ook het geval met de eigenaar van een woning in de Marktstraat die al jaren niet meer bewoond is. Het gaat niet op om de straten te vernieuwen en mooi aan te kleden met modern en gezellig straatmeubilair en dan in de straat woningen te hebben die verwaarloosd zijn. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om te komen tot mooie en gezellige straten in onze stad”, zegt de burgemeester.

Kleinhandel en horeca

Eerder dit jaar werd ook al aangekondigd dat de stad meer kleinhandel en horeca in het stadscentrum wil en werd een subsidie aangekondigd voor eigenaars van een huis of appartement op de gelijkvloerse verdieping die dit pand omvormen tot een handelszaak, weliswaar onder bepaalde voorwaarden. (PBM)