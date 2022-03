Nieuwpoort klaar om Oekraïense vluchtelingen op te vangen

Nieuwpoort vangt zijn eerste Oekraïense vluchtelingen op. Toen de federale overheid de vraag stelde aan alle Belgische steden en gemeenten om deel te nemen aan het nationale hulpverleningsproces gaf Nieuwpoort hieraan gehoor en bood resoluut meerdere opvangplaatsen aan.

“De stad toont zich solidair met de duizenden mensen die op de vlucht slaan voor de oorlog. We willen hen een veilig onderkomen aanbieden”, vertelt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). 7

Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, wijst deze Oekraïense vluchtelingen toe en stuurde in het weekend van 5 en 6 maart al enkele Oekraïners naar Nieuwpoort. Deze week steeg dat aantal al naar een 45-tal.

“Het gaat snel. Elke dag komen er mensen bij. We zijn hier dagelijks mee bezig en willen vooral inzetten op collectieve, gestructureerde opvang, zodat deze vluchtelingen in een leefgemeenschap samen kunnen blijven en niet hier en daar verspreid over meerdere locaties. Een mama met twee kindjes alleen in een kamertje zie ik liever niet”, klinkt het.

De burgemeester verkiest een duurzame langetermijnoplossing waarbij de vluchtelingen niet om de zoveel dagen moeten verhuizen van locatie. “Ook een gezin bij particulieren onderbrengen is op de lange termijn onhoudbaar, aangezien deze situatie misschien wel maanden of langer kan duren. Daarom moeten we dit dus meteen correct aanpakken”, ijvert de burgemeester.

“Als we een groot gebouw kunnen aanbieden, kunnen we ook een persoon verantwoordelijk stellen voor dat gebouw en hebben we meer overzicht. Dan weten we bijvoorbeeld hoeveel kindjes nood hebben aan onderwijs.”

Tijdslijn

Wie met vragen zit over de crisis in Oekraïne kan terecht op www.nieuwpoort.be/oekraine waarop een tijdslijn voortdurend wordt aangevuld met antwoorden op ontvangen vragen en actuele informatie. Men kan ook terecht op de Infolijn Oekraïne via tel. 058 22 44 05. Personen mogen ook het OCMW contacteren als ze hulp willen aanbieden.

(DV)