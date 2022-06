Nieuwpoort kijkt uit naar Reuzenfeest op 9 en 10 juli

In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 juli is Nieuwpoort helemaal in de ban van reuzen. De Stad maakt er opnieuw een groot feest van.

Net als bij de vorige editie in 2019 ziet de Stad het letterlijk en figuurlijk reuzegroot, vertelt schepen van Toerisme Ann Gheeraert: “Na het succes van het vorige Reuzenfeest werken wij opnieuw samen met regisseur Steven Duyck. In samenwerking met onze Dienst Toerisme werd een mooi programma opgesteld. Zo valt er heel wat te beleven op het strand, in het Leopold II park en uiteraard in het historische stadscentrum. Blikvangers dit jaar zijn het Reuzenpodium, het muziekspektakel van Kortrijk Drumt en de apotheose met Jan Turpijn. Kortom, een unieke mix aan attracties, acts en performances zorgt voor heel veel plezier. Wij hopen dan ook dat heel wat mensen naar Nieuwpoort afzakken om deze festiviteiten mee te maken.”

Strandspelen

Op zaterdag 9 juli kun je in Nieuwpoort-Bad al wat van de sfeer opsnuiven tijdens de strandspelen op en bij het strand aan het Hendrikaplein tussen 14 en 18 uur. Ook kun je je er vergapen aan de vele vliegers. Tot slot is er een fortenbouw. Wie het mooiste fort bouwt, valt in de prijzen.

Reuzenfestijn

De Kerkstraat en het Leopold II park veranderen op zondag 10 juli vanaf 13.30 uur in de Reuzenstraat en het Reuzenpark. Daar worden tal van volks- en gezelschapsspelen ingericht. Voor de echte durvers zijn er een opblaasbare survivalbaan, een duo reuzenschommel en zelfs een death ride. Ook grote schilpadden zijn van de partij. Mobiele animatie en tal van straatmuzikanten leuken het geheel op.

Muziek en animatie

Op zaterdag 9 juli brengt Kortrijk Drumt een Reuzenshow op het Marktplein. Meer dan 120 drummers zorgen voor een grandioos muzikaal spektakel. Daarna brengt League & legend een acrobatische ode aan creativiteit, uithoudingsvermogen en een snuifje competitie. De ijzersterke coverband Bar Clochard rondt de eerste dag van de festiviteiten af.

Op zondag 10 juli verandert het stadscentrum in een Reuzenstad met de gekste straattheateracts. Ook kunnen muziekliefhebber zich volop uitleven met de optredens van Kapitein Winokio, De Mens en de Nieuwpoort Concert Band.

Apotheose

Het letterlijke hoogtepunt van dit weekend is de parade met meer dan 60 reuzen. Voor de stoet werden de mooiste reuzen uit België, Nederland en Frankrijk gezocht. En dé Nieuwpoortse reus Jan Turpijn tekent opnieuw present voor een verrassingsoptreden. Een groot vuurwerk sluit het feest af. (Peter Germonprez)