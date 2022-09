Nieuwpoort kiest voetbalkantine om kinderopvang tijdelijk in onder te brengen

Nog dit jaar starten de afbraakwerken zodat volgend jaar een aanvang genomen kan worden met de realisatie van het jeugd- en sportcomplex in Nieuwpoort. Om het jeugdhuis, de kinderopvang en de jeugd- en sportdienst tijdelijk een onderdak te geven tijdens de werken heeft het stadsbestuur gekozen voor de nabijgelegen voetbalinfrastructuur.

“De kinderopvang, met 80 tot 150 kinderen, neemt een deel van de kantine in. De jeugd- en sportdienst gebruiken kantoren van het voetbal. We leggen nu de laatste hand aan een tijdelijke chalet op het stenen plein bij de voetbalvelden om jeugdhuis De Sortie in onder de brengen”, schetst bevoegde schepen Bert Gunst (CD&V).

De voetbalvereniging zelf is daarmee niet zo gelukkig. Schepen Gunst ziet echter geen andere oplossing. “De Chiro wilde zijn terrein niet delen met het jeugdhuis. We hebben gezocht naar bruikbare leegstaande gebouwen op een goeie locatie maar die zijn er niet op de markt. Daarom kozen we voor een chalet bij de voetbalvelden. Dan zit alle jeugd wat gecentraliseerd. Ik begrijp dat dit voor de voetbalvereniging niet aangenaam is maar ze hebben hun velden en kunnen dus trainen en wedstrijden spelen. Dat lijkt mij het belangrijkste. We moeten met zijn allen twee jaar door de zure appel bijten. Volgend jaar start de bouw van het jeugd- en sportcomplex in de Dudenhofenlaan. Door de stijgende prijzen is de investering trouwens al met 15 procent toegenomen. We hadden 13 miljoen euro voorzien maar dat ligt nu al op 14.950.000 euro.” (GUS)