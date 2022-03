Nieuwpoort installeert borstvoedingsvriendelijke locaties

Stad Nieuwpoort steunt jonge moeders door borstvoedingsvriendelijke locaties te creëren. In verschillende stadsgebouwen worden afzonderlijke hoekjes voorzien waar moeders borstvoeding kunnen geven. Deze locaties zullen herkenbaar zijn dankzij een sticker van het Huis van het Kind en het internationale borstvoedingslogo.

“Of jonge moeders nu borstvoeding of flesvoeding geven, het is belangrijk dat zij hun sociale contacten blijven onderhouden”, vertelt Mireille Picard, coördinator van het Expertisecentrum Kraamzorg ‘de Wieg’. “Dat is goed voor hun eigen psychisch welzijn én van hun baby. Ze gaan dan ook bewust op zoek naar locaties waar ze met hun baby welkom zijn.”

Nieuwpoort wil zich inzetten op zijn imago als leefbare en levendige stad die aantrekkelijk is voor jonge gezinnen en komt daarom met dit initiatief op de proppen. “De stad zorgde voor enkele locaties waar jonge moeders hun baby rustig kunnen voeden en kunnen genieten van de nodige privacy”, verzekert schepen van Sociale Zaken en Gezinsbeleid Jos Decorte (CD&V).

Ondernemingen

Alle afzonderlijke locaties zijn terug te vinden op de website www.nieuwpoort.be/borstvoedingsvriendelijke-locaties of herkenbaar met de stickers en een uitnodigende slogan Hier ben je welkom om je kindje te voeden.

Verder hoopt de stad dat ook Nieuwpoortse ondernemingen hetzelfde voorbeeld zullen volgen door eveneens borstvoedingsvriendelijke locaties te creëren. Ze kunnen zich hiervoor registreren op www.dewieg.be. “Veel is er niet voor nodig om een borstvoedingsvriendelijke locatie te zijn”, meent Mireille Picard.

“Een rustig plekje en vriendelijke ontvangst zijn voldoende. Wie het echt gezellig wil inrichten, staan we graag bij met raad en daad.”

(DV)