Nieuwpoort heeft er een gloednieuwe fietsenwinkel bij: Velofred officieel geopend

De badstad is tevreden met een nieuwe fietsenhersteller die vol passie paraat staat voor de klant. Frederick Catrysse begon in 2018 in bijberoep maar zit 4 jaar later sinds 1 december 2023 op een nieuwe locatie in de Franslaan 13c. Zijn bijberoep in het oude pand maakte plaats voor een hoofdberoep in het nieuw pand.

Voor Frederick is de passie voor de fiets er altijd geweest, zelfs al van zeer jonge leeftijd. Als wielrenner was hij actief als aspirant, nieuweling, junior en belofte. “Na 9 jaar gewerkt te hebben in de wereld van de fitness, was ik er 2 jaar volledig uit. Ik miste dit enorm en wou terug iets doen dat met fietsen te maken had.”

Frederick nam de koe bij de horens en volgde de opleiding Fietsenhersteller. Na de opleiding die een jaar duurde en voldoende ervaring opgedaan in een fietsenzaak, was het moment aangebroken om een fietsenzaak te starten in Nieuwpoort-bad. “Het aanbod is ruim en uitdagend van herstelling van fietsen, het verkoop van fietsen en alle bijhorende zaken zoals helmen, schoenen. Ik voel ook dat de vraag naar het leasen van fietsen meer en meer mensen bereikt, vandaar dat ik ook werk met Cyclis, O2O en lease a bike.”, duidt Frederick. “Om mijn sportief verleden in de kijker te zetten organiseer ik elk jaar voor een 15 mensen een buitenlandse fietsvakantie, dat snel uitverkocht is. Dit jaar gaan we de Tirreno-Adriatico fietsen in Italië, een onvergetelijk avontuur en fietsplezier.” (PG)