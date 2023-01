Nieuwpoort evalueert alternatief voor ijspiste positief: “Slecht weer was in voordeel rolschaatsers”

Nieuwpoort is een van de steden waar de ijspiste vervangen werd door een rolschaatspiste om te besparen op energie. Voor vele mensen zijn rolschaatspistes minder spectaculair dan ijspistes. Mensen willen ijs zien want dat past beter bij de kerstsfeer, de maand december en de winter. Hoe werd rolschaatspiste geëvalueerd?

“Er kwam minder volk naar de rolschaatspiste dan naar de ijspiste van vroeger. Maar door het mindere goede weer zou dat bij een niet-overdekte ijspiste ook het geval geweest zijn”, zeggen ze bij de Dienst Evenementen.

“Drie weken lang een energieverslindende ijspiste openhouden, was niet te verantwoorden. Als iedereen de thermostaat moet lager zetten, moeten we zelf ook het goede voorbeeld geven en geen ijspiste drie weken laten draaien voor een paar tienduizenden euro’s. Het slechte weer was wel in het voordeel van de rolschaatsers. Een ijspiste geniet nog altijd onze voorkeur. De jonge kinderen vonden rolschaatsen wel top, de oudere kinderen wat minder”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).

Keuze voor dit jaar

“Het is wel top, maar schaatsen op ijs kan je veel minder doen dan rolschaatsen. Dat kan je het hele jaar doen op straat of op rampen”, klinkt het bij de Nieuwpoortse jeugd.

“Wij hebben de rolschaatspiste zeker positief geëvalueerd. Zelf met het slechte weer kon steeds gerolschaatst worden. Dat zou niet het geval geweest zijn met een schaatspiste. Of er dit jaar opnieuw gekozen wordt voor een rolschaatspiste, dan kan ik nu nog niet zeggen. Eerst moet nog gekeken worden voor welk format we zullen kiezen en dan wordt ook de keuze gemaakt”, aldus schepen van Toerisme Ann Gheeraert (CD&V).