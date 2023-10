Nieuwpoort drie dagen oesterhoofdstad van de kust

Nieuwpoort staat op het punt om drie dagen lang de oesterhoofdstad van de Belgische kust te worden.

Terwijl Cancale in Bretagne wereldwijd bekend staat als de oesterhoofdstad van Frankrijk, heeft de regio Normandië zich gevestigd als de belangrijkste producent van oesters in Frankrijk. Met een jaarlijkse productie van maar liefst 35.000 ton oesters, hebben ze de leiding genomen in Europa, met oesters te vinden van de Mont Saint-Michel tot aan de westkust en langs de kust van Calvados. Maar dit weekend hoef je niet helemaal naar Frankrijk te reizen om van hun heerlijke oesters te genieten. De Vismijn van Nieuwpoort opent zijn deuren voor het jaarlijkse Oesterfeest, een niet te missen evenement dat meer dan 6.500 bezoekers per jaar naar de havenstad brengt.

Dit jaar vindt het Oesterfeest plaats op 13, 14 en 15 oktober in zaal Iseland boven de Vismijn. Het festival markeert het begin van het oesterseizoen, dat in oktober van start gaat. Initiatiefnemer Freddy Populiere legt uit: “Oktober is altijd het begin van het Bretoense en Normandische oesterseizoen en daar hebben wij meteen een feestelijk weekend aan gekoppeld.” Dit jaar is het de 12de editie van het Oesterfeest. Het verhaal van het Oesterfeest begon in 2009, toen Freddy Populiere via Joseph Saerens, een voormalige bedrijfsleider uit Noord-Frankrijk, in contact kwam met mensen van ‘La Bouée Bleue’ uit Duinkerke. Het idee om een soortgelijk evenement in Nieuwpoort te organiseren was geboren. Wat maakt de oesters in deze periode zo speciaal? Schepen Kris Vandecasteele legt uit: “Van nature zijn oesters in de zomer melkachtig en een beetje te vet van smaak, vanwege de voortplantingsperiode. De lekkerste oesters zijn daarom te vinden van oktober tot mei.”

Smakelijke opties

De oesters worden van 11 uur ’s ochtends tot 23 uur ’s avonds voor je geopend, behalve op zondag, wanneer het festijn om 17 uur eindigt. Maar ook voor degenen die geen fan zijn van oesters, is er een ruime keuze aan andere smakelijke opties. Denk aan een schotel met foie gras, charcuterie, Noorse visschotel, en de traditionele Nieuwpoortse garnaalsoep. Tijdens het weekend zullen artiesten zoals Glenn Degeselle, Chansi en Axel Lane, Benny de Zingende Ober, Duo Accordeon Jocris, Kurt NPT, Frank Valentino, The MG Brothers en Kartje Kilo voor de nodige muzikale sfeer zorgen.