Nieuwmunster viert tien jaar Bartholomeusfeesten: “Na tien jaar een dorpsfeest met activiteiten voor jong en oud”

De Bartholomeusfeesten bestaan tien jaar, en dat zullen ze in Nieuwmunster geweten hebben. Het hoogfeest van de patroonheilige pakt uit met een goedgevuld programma en een hele waaier activiteiten, van film, re-enactments en dans tot een heuse processie. “De Bartholomeusfeesten, dat is buren en vrienden ontmoeten, het leven vieren, maar ook onze erfgoedwaarden breed verkennen. Een hoogfeest voor de kust en haar Oudland”, klinkt het bij de organiserende dorpsraad.

De Bartholomeusfeesten ontstonden tien jaar geleden onder impuls van de dorpsraad. “Het opzet toen was om samen met enkele verenigingen en Leefschool Akkerwinde iets te organiseren wat de lokale gemeenschap opnieuw zou samenbrengen. Er was op dat moment immers niets meer te doen in ons dorp. Tien jaar later kunnen we wel zeggen dat we in dat opzet geslaagd zijn, want de Bartholomeusfeesten zijn nu een echt dorpsfeest voor jong en oud. Trots dat we dit als kleine gemeenschap toch hebben kunnen realiseren”, zegt Wim Haghebaert.

Middeleeuws feest

Het feestprogramma voor deze editie kwam tot stand in samenwerking met Landelijke Gilden en het gemeentebestuur. Op het hoogfeest van de patroonheilige Bartholomeus beleef je een heus middeleeuws feest, een heel weekend lang. “We serveren het beste uit de afgelopen tien jaar en keren daarbij terug naar de tijd van de Tempeliers. De tijdreis maken we met reenactors uit alle uithoeken van het land: met militair vertoon en wapengekletter, religieuze vroomheid en kennis van de vroege middeleeuwen laten ze zien hoe het leven van de Tempeliers er bij ons uitzag”, aldus nog Wim Haghebaert.

Op vrijdag 19 augustus is er om 20 uur een openingsceremonie, om 21 uur gevolgd door ‘cinema in de kerk’. Op zaterdag 20 augustus kan je vanaf 14 uur demonstraties met trekpaarden bijwonen. Ook worden dan alle dorpsgenoten uitgenodigd om zich te tooien in middeleeuws plunje. Deze ‘karavaan van minnestrelen’ trekt om 14 uur de historische boerenmarkt op gang. Voorts zijn er die zaterdagmiddag doorlopende uitdagende activiteiten voor jong en oud. Zo kan je er leren boogschieten als de beste, je evenwicht testen tijdens het boomstronkstoten of een robbertje zwaardvechten.

Boombal

Wanneer je jouw activiteitenkaart hebt vervolledigd, kun je deelnemen aan de ‘kidsbattle’. Op zondagmorgen 21 augustus trekt, in het spoor van een eeuwenlange traditie, om 10 uur de processie ‘salve regina’ door het dorp gevolgd door een feestelijke receptie en feestmaaltijd vanaf 11.30 uur. Om 15 uur is er een boombal met traditionele dansmuziek. Het hele weekend lang slaat ‘militis templi’ de tenten op tegen de achtergrond van de historische Oudlandpolder. In het kampement van de Tempeliers word je teruggeflitst naar de middeleeuwen. Doorlopend op zaterdag, ten slotte: ‘klein dorp op groot scherm’. Dorpsgenoot Willy Vanrenterghem presenteert in de kerk een terugblik op tien jaar Bartholomeusfeesten.

“De Bartholomeusfeesten, dat is buren en vrienden ontmoeten, het leven vieren, maar ook onze erfgoedwaarden breed verkennen. Een hoogfeest voor de kust en haar Oudland”, klinkt het.