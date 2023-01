Nieuwjaarstoespraak burgemeester Piet De Groote: “Stilstaan is achteruitgaan”

“Na 2 moeilijke coronajaren ben ik ontzettend blij jullie allen te mogen verwelkomen op onze Klink & Drink, de grote nieuwjaarsreceptie voor de bevolking van Knokke-Heist, aangeboden door uw gemeentebestuur”, aldus burgemeester Piet De Groote die in zijn nieuwjaarstoespraak vooral focuste op de toekomst ‘stilstaan is achteruitgaan!” De burgemeester wil in de toekomst alvast alle pleinen in Knokke-Heist vernieuwen

“U hebt het gemerkt in het straatbeeld. Knokke-Heist is in verandering. We zijn volop aan het werken aan een Knokke-Heist voor de toekomst! Stilstaan is achteruitgaan. Ook het gemeentebestuur met 3 nieuwe jonge krachten binnen het schepencollege, zet met volle moed de transformatie van Knokke-Heist verder. Naast de doortocht van Heist, de Natiënlaan, de Nyckees- en Stadionstraat, wordt volop ingezet op de vernieuwing van ons openbaar domein. Ook zal in nauw overleg met de omwonenden en andere stakeholders gestart worden met een nieuw ontwerp voor het Alfred Verweeplein. Het is trouwens de bedoeling om in de toekomst alle pleinen in onze gemeente aan te pakken en ze een nieuwe moderne look te geven waar het tevens gezellige ontmoetingsplaatsen zijn voor iedereen. Als referentie verwijzen we naar het Astridplein in Duinbergen en het Burgemeester Frans Desmidtplein. Ter hoogte van de 4de fase van ’t Walletje – die volop aan de gang is – komt er een multifunctionele site langs de Natiënlaan.”

“We gaan ook inzetten op verdere ontharding in onze gemeente. Naast de verdere uitrol van ons bomenplan en uitbouw van het stadsrandbos, gaan we ook bij de aanpak van de straten zoveel mogelijk ontharden. Uiteraard zullen we ook zorgen dat onze bloemperken er weer schitterend en kleurrijk bijliggen. Dit zijn kleine dingen die ons instant blij maken. De bouw dit jaar van een modern recyclagepark en een gloednieuw dierenasiel in de Sluisstraat staan eveneens bovenaan een lange prioriteitenlijst.

Inzetten op sociaal en betaalbaar wonen

“Ook zetten we zeer sterk in op sociaal en betaalbaar wonen. Zo zullen dit jaar een 3-tal projecten bekend gemaakt worden voor betaalbaar wonen, voor eigen inwoners. Ook de oude site van het leegstaande woonzorgcentrum OLV Van Troost in Westkapelle zal gebruikt worden voor betaalbare woningen. Intussen is men reeds gestart met de nieuwe sociale verkaveling van Vivendo in Ramskapelle en de alternatieve woonvormprojecten in Heulebrug.

Simultaan vertolkt

“Zoals u merkt word ik vandaag simultaan vertolkt door mevrouw Carine Van Hulle, een officiële doventolk die mijn woorden via gebaren vertaalt aan de leden van de Dovenactie Knokke-Heist, een plaatselijke vereniging die zich inzet voor de belangen van onze burgers met een auditieve beperking.”