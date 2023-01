Nieuwjaarsreceptievolgens beproefde formule in Deerlijk

In samenwerking met het gemeentebestuur organiseert het centraal feestcomité op zaterdag 7 januari weer een gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in de Gaverhal.

“De jongste twee jaren hebben we altijd geprobeerd om toch iets te organiseren, maar covid haalde ons telkens in snelheid in”, verduidelijkt schepen van Feestelijkheden Louis Vanderbeken (CD&V). “Toch organiseerden we in mei van 2022 een lentefeest als alternatief. We knopen nu voor het eerst sinds begin 2020 weer aan met de traditionele nieuwjaarsreceptie in de Gaverhal en daar zijn we heel blij mee.”

“Elke burger is van harte welkom vanaf 18 uur tot 23 uur en iedereen krijgt twee gratis bonnetjes voor een drankje naar keuze. Die kunnen afgehaald worden bij een van de zeven enthousiaste verenigingen die bereid werden gevonden om hun medewerking te verlenen aan de receptie: volleybalclub Recrea Smash, Chiro Sellewie, KSA Oud-leiding, fanfare Sint-Cecilia, Rode Kruis Deerlijk, Motorcross MC Mikkola en voetbalclub Real Deerlijk. Ze hebben elk een ander aanbod aan dranken en koude of warme snacks en hapjes mee.”

Zingende ober

“Er zijn opnieuw prijzen voorzien voor de mooiste stand. De eerste ontvangt 250 euro, de twee 150 euro en de derde 100 euro. We zorgen ook voor de passende muzikale omlijsting. De Zingende Ober trekt de hele avond doorheen de zaal. Voor de jongste garde is er kinderanimatie met onder meer een schminkstand, een springkasteel, een ballonplooier en een goochelaar.”

(DRD)