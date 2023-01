Nieuwjaarsreceptie van Moorslede in brandweerarsenaal in nieuw jasje

Op zaterdag 7 januari is er in de brandweerkazerne de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Die zit dit jaar in een nieuw jasje. Tien verenigingen kleuren opnieuw het gebeuren en serveren tal van lekkers.

De nieuwjaarsreceptie is al jarenlang een vaste waarde bij de start van het nieuwe kalenderjaar. Vroeger nam vooral de Gezinsbond het heft in handen om alles in goede banen te leiden. “Eerder dit jaar kondigde Paul Cauwelier aan dat hij niet langer bestuurslid is van de Gezinsbond en daardoor de nieuwjaarsreceptie aan de brandweerkazerne niet meer kon organiseren. Bij zijn oproep naar een opvolger kwam maar weinig reactie”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie).

De burgemeester kijkt zelf ieder jaar uit naar het nieuwjaarsgebeuren. “Ik heb mij daarom aangeboden om de organisatie van dat prachtige evenement voortaan zelf in goede banen te leiden. Mijn kandidatuur werd unaniem aanvaard.”

De burgemeester doopte de organisatie achter het evenement om tot het Organiserend Comité Nieuwjaarsdrink Moorslede. Veerle Cnudde maakt de verslagen van de vergaderingen op. Brandweerman Jonas Verschaeve houdt de financiën in de gaten.

“Een van onze muziekkorpsen komt voortaan spelen”

“Op de eerste vergadering hebben we meteen een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo zal er geen muziekbandje meer zijn omdat er in het verleden nogal wat opmerkingen kwamen van de aanwezigen dat de muziek te luid was en ze niet meer met elkaar konden praten. In plaats daarvan zal er wel wat gezellige sfeermuziek zijn”, aldus de burgemeester.

“Wel zullen we bij iedere editie een van onze vier muziekkorpsen uitnodigen om te komen spelen tussen 18.30 en 19 uur.” Ook wat de deelnemende verenigingen betreft meldt er zich dit jaar een nieuwe aan. Dadizele Onderneemt zal croque-monsieurs serveren. Samana is er dit jaar niet bij.

Tien verenigingen

Tien verenigingen zullen de nieuwjaarsreceptie kleuren. De brandweer zorgt voor drank, glühwein en fruitsapjes. KNA serveert Sint-Bernardus. Bij de Gezinsbond kan je terecht voor wafels en Hasseltse koffie. Atletiekvereniging VAD schenkt ook dit jaar haar eigen cocktail. Voor soep moet je bij het Davidsfonds zijn. De meisjes van KSA+ maken hotdogs. Unizo Moorslede schenkt cava en jenever. Het jeugdhuis in Dadizele is er ook dit jaar weer bij met zijn hazenpaté. Voor een lekker wijntje kan je bij het koor Cantabile terecht.

De nieuwjaarsreceptie start om 18 uur, om 18.30 uur geven de Ridder Janszonen het beste van zichzelf. Tijdens de speech van de burgemeester wordt ook Paul Cauwelier bedankt voor zijn jarenlange inzet voor het initiatief. Het vuurwerk mag ook dit jaar niet ontbreken. Om 21 uur kan je genieten van het lichtspektakel.