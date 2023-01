Nieuwjaarsreceptie van gemeentepersoneel in Komen krijgt wrange nasmaak

Het moest een moment van verbroedering en plezier worden, het draaide uit op ongetwijfeld nu reeds het meest ongemakkelijke moment van 2023. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Komen-Waasten, voor alle personeelsleden en medewerkers, haalde schepen Didier Soete ongemeen hard en erg persoonlijk uit naar één onder hen. De toon voor wat komen zal werd hierdoor meteen gezet.

Van de beste wensen en vrede op aarde, zaken die traditioneel worden gewenst bij de komst van het nieuwe jaar, blijft in de grensgemeente geen spaander meer heel. Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het personeel van de gemeente werd duidelijk dat er nog niet meteen een einde zal komen aan de eindeloze reeks persoonlijke vetes en scheldtirades die deze legislatuur hebben ontsierd. Hoewel het evenement afgelopen woensdag initieel erg feestelijk verliep, met felicitaties van het gemeentebestuur voor de inzet en verwezenlijkingen van hun medewerkers, draaide het al snel uit op een afrekening die open en bloot werd uitgevoerd. Toen schepen Didier Soete het woord nam, haalde hij snoeihard uit naar enkele leden van het personeel waarbij vooral één van het direct werd geviseerd. “In een bijenkorf hebben we de bijen die keihard werken en dan heb je natuurlijk ook horzels. Horzels moeten uit de korf worden verwijderd maar een horzel die weigert ten dienste te staan van de koningin? Die moet je uitroeien!”

Een duidelijke sneer dus naar personeelsleden die in het verleden hun ongenoegen over de werking van het gemeentebestuur en de vaak wankele tripartite lieten blijken. De uithaal miste zijn effect niet en de feestelijke sfeer smolt als sneeuw voor de zon. “We hadden allemaal wel een idee naar wie de schepen zijn pijlen richtte maar van applaus of gejuich was er geen sprake”, lieten verschillende aanwezigen zich ontvallen. “In tegendeel, heel wat mensen deden hun uiterste best om de receptie, toch wel het feestelijke moment van het jaar, zo snel mogelijk te verlaten.”

Oppositie

Ook de oppositie was niet mals in hun reactie, die via eerste schepen Marie-Eve Desbuquoit op sociale media werd geplaatst. “Soms hoeft men niet eens moeite te doen om bepaalde uitdrukkingen te gaan begrijpen maar moet met de realiteit onder ogen durven zien”, klonk het. “Het totaal ontbreken van respect voor onze medewerkers, de arrogantie waarmee dergelijk moment werd gekaapt laat ons vragen stellen over de menselijke capaciteiten van enkelen. We hebben lang getwijfeld om hiermee naar buiten te komen maar we zijn ronduit verbolgen over deze uitspraken. Onze medewerkers worden zonder enige vorm van schroom gecatalogeerd en wie durft tegen te spreken moet schijnbaar worden uitgeroeid. Wanneer het gezag lak heeft aan respect voor de mensen, hoe kunnen we dan nog verwachten respect terug te krijgen?”

Schepen Didier Soete bevestigt het voorval en blijft achter zijn uitspraken staan, al nuanceert hij het voorval. “Feit, het moment was misschien niet optimaal gekozen maar het is één van de weinige momenten waarop we iedereen in één en dezelfde ruimte hebben”, klonk het in zijn verklaring. “Of het nu een privé onderneming is of een openbaar bestuur, werknemers moeten op één of ander punt toch ooit eens tot de orde worden geroepen wanneer het de spuigaten uitloopt. Komen-Waasten is sterk op weg om kampioen te worden op gebied van afwezigheden van het gemeentepersoneel. Daarnaast hebben we intern ook te maken met een plaag van diefstallen. Materiaal dat toebehoort aan de gemeente en dus met belastinggeld werd betaald, blijkt wel erg gemakkelijk te verdwijnen. Dus ja, er moest een duidelijk signaal komen en dat deed ik door middel van beeldspraak. Dat ik zou hebben gezegd dat men medewerkers moet gaan uitroeien is een zware overdrijving van woorden die uit hun context werden getrokken.”

Het voorval toont eens te meer aan dat de, ondertussen gebarsten tripartite het erg moeilijk krijgt. In de wandelgangen gonst het van de geruchten en dergelijke passages gieten bij zowel de medewerkers van de gemeente als de inwoners, enkel maar olie op het vuur.