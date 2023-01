Nieuwjaarsreceptie in Oudenburg laat 550 inwoners toosten op 2023

De traditionele nieuwjaarsreceptie van Stad Oudenburg vond zondag plaats op het terras en in de zaal van cc Ipso Facto.

“Er was regen voorspeld, maar we konden toch onder een stralende winterzon klinken op het nieuwe jaar”, evalueert burgemeester Anthony Dumarey. In zijn speech vielen geen nieuwe projecten voor het komende jaar te horen, maar hij verklaarde wel zijn liefde voor zijn stad. “We blijven hard werken aan een prachtig Oudenburg. Als kleine stad is het vaak niet evident om toegang te krijgen tot de grote subsidiepotten, moeten we iedere euro zeven keer omdraaien alvorens die uit te geven en voelen de hete adem van Vlaanderen en grotere steden. Maar ondanks alles blijft deze ploeg volop voor de eigen identiteit van ons Oudenburg gaan, want Oudenburg is wat we delen, Oudenburg is wat in ons hart zit.”

De burgemeester loofde verder de inzet en de solidariteit van de vele inwoners doorheen de corona- en energiecrisis. Hij kondigde voor 2023 de afwerking van de Abdijhoeve aan, net als de renovatie van het Romeins Archeologisch Museum, de bouw van een nieuwe BKO in de Hoogstraat, inzet op participatie en veilige wegen aan.

Ook kinderburgemeester Fleur Verbeke hield haar toespraak. “Het afgelopen jaar hebben we ons met de kindergemeenteraad ingezet op het onderwerp gezondheid. Samen met heel wat andere kinderen hebben we hieromtrent dan ook heel wat acties gedaan in 2022. Ik wens iedereen een gezond 2023 toe.”