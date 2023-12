Nieuwjaarsreceptie in Moorslede vindt plaats in het brandweerarsenaal

De gemeente slaat op zaterdag 6 januari 2024 de handen in elkaar met verschillende plaatselijke verenigingen voor de organisatie van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Die gaat ook dit jaar door in het brandweerarsenaal langs de Kerkhofstraat.

De nieuwjaarsreceptie in de brandweerkazerne in Moorslede is een jaarlijkse traditie. De organisatoren beslisten om niet te sleutelen aan het concept. “We merken dat het evenement ieder jaar wel aanslaat. Ook dit jaar kunnen we volop rekenen op de steun van verschillende plaatselijke verengingen. Zij zullen elk een stand uitbaten waar tal van lekkers te verkrijgen is”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie).

Dit jaar werken er negen verenigingen mee: Unizo Moorslede, KSA Plus Moorslede, toneelvereniging Kunst na Arbeid, Dadizele Onderneemt, het Davidsfonds Moorslede, jeugdhuis JOC Dadizele, de vriendenkring van de brandweer, de Gezinsbond en het Dadizeelse zangkoor Cantabile. “Van hotdogs tot Sint-Bernardus, wijn tot hazenpaté: er is voor elk wat wils.”

Het Davidsfonds, dat in het verleden telkens soep serveerde, kiest dit jaar voor iets anders. Bij de vereniging kan men nu terecht voor lekkere picon.

Vuurwerk

Het evenement lokt ieder jaar een paar honderd bewoners naar de kazerne. “Ook dit jaar voorzien we randanimatie. Zo is er vuurwerk, waarbij we rekening houden met het lawaai zodat dieren niet te veel opgeschrikt worden. Uitkijken is het ook naar het jaarlijkse muziekoptreden van een van onze plaatselijke muziekverenigingen.” De receptie start om 18 uur en duurt tot 23 uur. Het vuurwerk start om 21 uur. “We hopen weer heel wat bewoners te mogen verwelkomen om met een hapje en een drankje het nieuwe jaar goed in te zetten.”