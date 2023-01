Nieuwjaarsreceptie Heemkring De Plate

De Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate ontving zo’n 80 leden op haar nieuwjaarsreceptie in het Stadsmuseum in de Langestraat.

Voorzitter Nadia Stubbe meldde dat alle leden bij het volgend maandblad ook de brochure over de lopende tentoonstelling ‘85 jaar Hotelschool’ gratis in de bus krijgen. De brochure is ook te koop in het museum voor 5 euro. Op de foto v.l.n.r. de bestuursleden Koen Verwaerde, Nadia Stubbe, Patrick Bryon, Valère Prinzie, Eric Vloeberghs en Serge Van Daele. Kristien Lamote en Johan Van Roose ontbreken op de foto. (ML)