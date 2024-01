Nieuwjaarsreceptie brengt veel volk naar de Grote Markt in Ieper

“Veel liefde en warmte, maar ook een goede portie veerkracht. We hebben immers ‘onze pluk’ wel gehad de voorbije jaren.” Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) wenste zondag de Ieperlingen het allerbeste toe tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie. Om wat reclame te maken voor de Kattenstoet vond ook een minikattenworp plaats.

Tijdens de laatste dag van de Kerstmarkt op de Grote Markt in Ieper stond de nieuwjaarsreceptie op het programma. De Ieperlingen kregen een drankje aangeboden.

Moeilijk jaar achter de rug

Burgemeester Emmily Talpe wenste iedereen een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid. “Het was niet altijd even gemakkelijk, de laatste jaren”, klonk het. “De energieprijzen en de facturen stegen voelbaar. We hebben de verschrikkelijke oorlogen in Oekraïne en Gaza, die ons als inwoners van de Vredesstad naar de keel grijpen. Maar ook de klimaatverandering brengt bezorgdheid. Denk aan de droogte, het onweer en de recente wateroverlast. Voor onze stadsdiensten en hulpdiensten was het alle hens aan dek. Wat mij echter vooral is bijgebleven, is dat Ieper een warme stad is, waar we zorgen voor elkaar. Ik heb talloze vrijwilligers ontmoet die zich inzetten voor elkaar, voor het verenigingsleven, voor jong en oud, voor natuur en dieren. Zij allemaal zorgen er mee voor dat het in Ieper echt wel fijn wonen is. Dat blijkt ook uit het inwonersaantal, want op 1 januari van dit jaar telden we meer dan 35.500 inwoners, wat toont dat onze stad in trek is. Ook dit jaar blijft onze geliefde stad volop in beweging. Er wordt verder gewerkt aan de restauratie van de Lakenhallen en van de Menenpoort, twee uitgangsborden van onze stad. Deelgemeente Boezinge krijgt een nieuwe dorpskern en binnenkort valt de eerste spadesteek voor het OC in Dikkebus. De start van het park in Sint-Jan en niet vergeten uiteraard de bouw van ons nieuw zwembad. Ook toeristisch groeit onze stad sterk. De kers op de taart was de UNESCO-erkenning van de Menenpoort en verschillende begraafplaatsen. Iets waar we dit jaar zeker naar uitkijken is de Kattenstoet, die op zondag 12 mei plaatsvindt.”

Kleine kattenworp

Om al wat reclame te maken voor de Kattenstoet, voerde na de toespraak van de burgemeester, de stadsnar een kleine kattenworp uit vanop de stelling aan de Lakenhallen. Het Karoline Deschildere (42) en Kjell Wintein (47) uit Ieper, konden samen met hun kinderen Lars (8) en Fin (10), een katje bemachtigen.