Nieuwjaarsreceptie bij KRNSO: 5.160 euro voor het goede doel

Ter gelegenheid van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van KRNSO, de Koninklijke Roei en Nautische Sport Oostende, werden, dankzij de organisatie van twee kaas- en wijnavonden, twee cheques voor het goede doel uitgereikt.

Een bedrag van 2.260 euro ging naar de MS Liga, regio Oostende. De cheque werd in ontvangst genomen door voorzitster Diane Versluys. Ze wist te vermelden dat de MS Liga voor de 37ste keer KRNSO moet bedanken. Een tweede bedrag van 2.900 euro ging naar het Kinderkansenfonds van Rotary Gistel, vertegenwoordigd door Edgard Luca.

In zijn toespraak bedankte voorzitter Guy Vansteenkiste alle aanwezige leden en vrijwilligers voor de steun aan KRNSO. Hij blikte nog eens terug op de geslaagde activiteiten jubileumjaar, het 150-jarig bestaan in 2021. Hij sprak ook felicitaties uit aan het adres van de honderd competitieleden. KRNSO pakte in 2022 zeven Belgische titels en uiteraard hoopt de hele vereniging dat toproeier Marlon Colpaert (Oostends Sportman van het jaar 2022) in 2023 zijn selectie voor de OS in Parijs zal kunnen afdwingen.

“KRNSO plande in 2022 ook de realisatie van een extra botenloods, maar een dramatisch bericht van de belastingen in verband met de grondbelastingen (8.000 € voor 2018) zaaide roet in het eten”, vertelt voorzitter Vansteenkiste. “Intussen hebben we de nodige stappen ondernomen om als sportvereniging protest in te dienen bij de bevoegde instanties. Na een controle ter plaatse gaat het ‘financieel probleem’ de goede kant uit. Dit jaar plannen we de bouw van een nieuwe botenloods voor skiffs, op onze eigen parking. KRNSO was met 20 leden aanwezig op de Nieuwjaarsduik 2023 en verleent ook zijn medewerking aan de Havenloop, een sportmanifestatie voor het goede doel op 6 mei.”