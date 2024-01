Nieuwjaarskindje uit Zwevezele in Torhout geboren: “Piepklein, maar kerngezond”

Na een kerstekindje werd er nu ook een nieuwjaarskindje in de Torhoutse kraamafdeling Sint-Rembert van het AZ Delta geboren: Romy, een schattige baby van weliswaar maar 1,960 kg en 43 cm. “Piepklein, maar kerngezond”, klinken mama en papa apetrots.

Romy kwam op 1 januari om 10.48 uur ter wereld. Ze is het dochtertje van Anke Deknudt en Jonas Haghedooren uit de Sprookjesdreef in Zwevezele. Hun eerste kindje. “We wisten dat Romy enkele weken te vroeg geboren zou worden, maar niet dat het op Nieuwjaar zou zijn”, lacht Jonas. “Dat is en blijft toch speciaal. We wonen in de Sprookjesdreef en het voelt voor ons aan als een sprookje. We zijn bijzonder gelukkig met onze baby.”