Nieuwjaarsduiken in Oostende en De Haan gaan door: “Geen veiligheidsmaatregelen nodig”

Goed nieuws voor wie zaterdagmiddag in Oostende van plan was om een frisse duik te nemen in het koude zeewater: de Nieuwjaarsduik gaat door. Dat maakt de stad bekend op haar Facebookpagina.

Gisteren leken de weersvoorspellingen nog roet in het eten te gooien van de Nieuwjaarsduik in Oostende. Jaarlijks duiken ter hoogte van De Drie Gapers duizenden ijsberen het water in. Oostende heeft dan ook het grootste ijsberenevenement van de kust.

“Vandaag zijn de weersvoorspellingen van dien aard dat er eigenlijk geen enkel veiligheidsrisico is en er dus geen maatregelen genomen dienen te worden”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “We zaten daar deze morgen over samen met alle betrokken actoren. Gisteren was het al redelijk duidelijk dat het evenement waarschijnlijk zou kunnen doorgaan. Maar goed, het valt altijd af te wachten. Vandaag blijkt alles in orde te zijn en dus kan de Nieuwjaarsduik in Oostende doorgaan.”

Afgelasting Bredene

Ook in De Haan gaat de Nieuwjaarsduik gewoon door zoals voorzien. “Zaterdagochtend is er nog overleg geweest met het MRCC van Oostende. Maar er is mij bevestigd dat de duik in Wenduine doorgaat”, zegt schepen Marleen De Soete (Samen Vooruit). De Nieuwjaarsduik wordt georganiseerd ter hoogte van de Floorhelling. Bredene besloot gisteren al om de jaarlijkse Nieuwjaarsduik op het strand af te gelasten.