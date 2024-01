Nieuwjaarsduik in Bredene geannuleerd, Oostende en De Haan wachten af: “De kans is reëel dat het evenement gewoon doorgaat”

In Bredene wordt de Nieuwjaarsduik van zaterdag 6 januari al met zekerheid afgelast. “Veiligheid primeert”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe. De weersomstandigheden van het moment gooien roet in het eten. In Oostende en De Haan wordt pas morgen de knoop doorgehakt.

Ook morgen wordt nog een krachtige wind voorspelt en dat terwijl op vele plaatsen aan onze kust duizenden ijsberen traditioneel het water induiken. Dat zal in Bredene echter niet het geval zijn. “Er is een negatief advies en dus kunnen wij niet anders dan het evenement annuleren”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe. “Wij vinden dat veiligheid nog steeds boven alles gaat en dus kunnen wij geen risico nemen.”

In Oostende, waar traditioneel duizenden ijsberen aan de start verschijnen, werd nog geen beslissing genomen. “Wij zitten zaterdagmorgen om 10 uur samen met de verschillende partijen – de stad, de scheepvaartpolitie, de reddingsdienst en de organisatoren – om de situatie te bekijken”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “De kans is echter reëel dat het evenement gewoon doorgaat.”

Ook De Haan wacht de situatie van morgen af. “We hebben voorlopig nog steeds toestemming om het evenement te organiseren”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA). “We gaan dus afwachten wat het morgen geeft. De betrokken partijen zitten morgen in Oostende samen en daarna gaan we beslissen. Het is zo dat de deelnemers amper tot kniehoogte het water ingaan. Veel veiliger kan het niet zijn. We gaan ons uiteraard schikken naar de instructies van de overheden, maar voorlopig zien wij niet in waarom we zouden afgelasten.”