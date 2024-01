Nieuwjaarsdrink voor buren Vredelaan en Kennedylaan lokt veel volk

Zondagmiddag werd een gezellige nieuwjaarsdrink georganiseerd voor de buren van de Vredelaan en de President JF Kennedylaan op de Kappaert in Zwevegem.

Filip Vankeirsbilck, Didier Vanackere en Andres Vandenborre tekenden opnieuw voor de organisatie. “Het is nu al de zevende keer dat we een nieuwjaarsreceptie organiseren en telkens mochten we een flink aantal buren verwelkomen. Het is ook een ideale manier om elkaar beter te leren kennen”, vertelde Didier Vanackere. Het drietal had ook een bijzonder woordje van dank voor Martine Desmet. Reeds alle zeven de edities stelt Martine haar oprit, elektriciteit en water belangeloos ter beschikking om de nieuwjaarsdrink mogelijk te kunnen maken. (GJZ/foto GJZ)