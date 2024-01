Er heerste gezellige drukte in PC Den Hazelt voor de nieuwjaarsdrink van Rumbeke Platse.

Het buurtcomité had gezorgd voor een aangename sfeer met onder meer een muzikaal duo. Bij aankomst werden de deelnemers gefotografeerd en hun instant fotootje werd op een groot bord gekleefd in de straat of op het Kerkplein waar ze wonen. Er was bij een glas en een hap ruim gelegenheid voor een leuke babbel. Een mooi initiatief. (AD)