Nieuwjaarsdrink in Ardooie verhuist naar evenementenzaal van De Ark

Het pleintje voor het Hofland in Ardooie zal dit jaar niet meer het decor zijn voor de Nieuwjaarsdrink die door het schepencollege aangeboden wordt aan de bevolking.

Op de eerste zondag van januari, 7 januari, vindt de receptie plaats in de evenementenzaal van de Ark. De hele voormiddag is er gratis drank. De burgemeester zal ongetwijfeld even vooruit blikken op die laatste maanden vooraleer we weer naar de stembus mogen. De inwoners worden naar huis gestuurd met een ‘blijvend geschenk’. Volgens Tobias Callewaert, zijn er 500 attenties ter beschikking.

In de prijzen

Traditioneel zijn er ook drie prijzen die uitgereikt worden aan verdienstelijke Ardooienaren. De gemeentelijke sportraad verkiest eerstdaags de Sportprijs van 2023. “Een mooi sportjaar”, zegt Tom Vanelslander die het secretariaat van de sportraad overnam. “En dat zal de keuze door de leden van de sportraad er niet eenvoudiger op maken.”

Voor de tweede prijs, en dit is de persprijs, zoeken ze in de perskring een opvolger voor Luc Vanneste die de heemkunde van de gemeente uitstraalt. Welke dorpsgenoot heeft in 2023 de gemeente in de kijker gezet? “We hebben in ieder geval een naam vooruitgeschoven die de prijs van ambassadeur voor onze gemeente verdient. We belonen hem – of is het haar – met een mooi beeld in keramiek van de Izegemse kunstenares San Oosterynck die ook een bijzondere band onderhoudt met Ardooie”, zegt secretaris Jan D’haene van de perskring. De derde prijs is dan de cultuurprijs. De culturele raad maakte al een keuze.”

Dit jaar komt er nog een extra luikje bij op deze receptie. De nieuwe ondernemersraad organiseerde een eindejaaractie. De hoofdprijs, een elektrische fiets, wordt er verloot door een trekking uit de hele stapel deelnemingsformulieren. (JM)