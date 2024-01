Nieuwjaars- loop bij Team Fischer

Loopclub Team Fischer heeft het jaar ingezet met een nieuwjaarsloop voor alle leden. Het was de feestelijke start van het tweede officiële jaar van de club, die een uiterst succesvol 2023 achter de rug heeft.

Onder de bezielende coaching van Benny Fischer zetten de atleten opmerkelijke prestaties neer. De club organiseerde ook diverse activiteiten en evenementen, zoals marathonpakketten naar Rotterdam en Keulen, een loopstage in de Ardennen, diverse groepslopen en een lessenreeks Start to Run, die ook al een vervolgcursus kreeg: ‘van 5 tot 10kilometer’. Met de successen van 2023 in het achterhoofd kijkt de club nu enthousiast uit naar 2024. (HH/gf-Gregory Verfaillie)