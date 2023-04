Nieuwe zitbank op ‘t Veld in Lichtervelde: “Opwaardering van de buurt”

Aan het kruispunt Damplasstraat – Kleine Bruggeweg staat sinds eind maart een zitbank. De ideale plaats voor wie de Wastineroute of de plaatselijke Kapelroute fietst.

Het is Martine Derynck (60) uit de Damplasstraat die met dit initiatief kwam. “Mijn echtgenoot Patrick Popelier (61) en ik fietsen graag. Vorig jaar fietsten we hoofdzakelijk in het Brugse Ommeland en in Limburg. Als we daar fietsen valt het op dat er meer rustbanken of picknicktafels staan dan hier.”

“Daar kwam het idee bij mij op om hier een zitbank te aan vragen, op een stuk grond bij ons in de buurt. De toenmalige schepen van openbare werken Jos Goethals, was gelukkig ook te vinden voor dit idee. We zijn samen gaan kijken naar de plaats die ik in gedachten had en hebben Westtoer aangesproken.”

Droom komt uit

Een opwaardering van de buurt, noemt Martine het. “Een ideale plaats, hier op ‘t Veld aan het kruispunt van de Damplasstraat met de Kleine Bruggeweg. Op woensdag 28 maart werd mijn droom werkelijkheid. Voor fietsers en wandelaars is het een ideale plaats om even te rusten. Ik hoor alleen maar positieve reacties”, vertelt Martine. “Ik ben eveneens Mooimaker in onze straat. Een mooie buurt is aangenamer wonen dan een verwaarloosde omgeving, dus draag ik graag mijn steentje bij.”

(Jenka Watteny)