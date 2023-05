Nieuwe zaal De Remise aan Goethalsmolen in Wakken opent in september: “Geschiedenis levend houden”

De renovatie van de bijgebouwen van de Goethalsmolen in Wakken draait op volle toeren. Een groep vrijwilligers stoomt De Remise, zoals de nieuwe polyvalente zaal zal heten, klaar voor de opening in september.

De Goethalsmolen uit 1787 draait maandelijks twee tot drie keer en is daarbij telkens te bezoeken. Een groep molenaars maakten het historisch gebouw enkele jaren terug opnieuw maalvaardig. De naam komt van de gelijknamige molenaarsfamilie, waarvan er met Hubert, Christ en Anne-Sophie nog drie generaties actief zijn. Nu maken ze samen met vrijwilligers Gilbert, Jozef, Patrick, Ludwig, Barbara, Marthe en Jamie-Lee werk van de renovatie van de bijgebouwen.

“Die liggen er al lang verloederd bij”, vertelt Christ Goethals. “We wisten niet goed wat we er mee moesten aanvangen tot collega Ludwig Vankeirsbilck op de Leader-projecten stuitte. We konden via die weg een mooie Europese en provinciale subsidie krijgen op voorwaarde dat we er een waardevolle invulling aan gaven. Omdat er in Dentergem een tekort is aan grotere polyvalente zalen, kozen we voor die invulling. We zijn volop bezig met de renovatie om er vanaf september verenigingen workshops, vergaderingen of lezingen te laten geven. Alle verenigingen die als adviesraad voor de gemeente fungeren kunnen die huren, van de jeugd- en cultuurraad tot het Sociaal Huis en Mivalti. De zaal zal dan ook uitgerust zijn met de nodige technische snufjes. We plaatsen ook een keuken, zodat ook kookworkshops tot de mogelijkheden behoren.”

Koetshuis

Het gebouw is ondertussen omgedoopt tot De Remise, een ander woord voor koetshuis. “En dat is uiteraard een knipoog naar de vroegere functie”, verduidelijkt Ludwig. “Er staan hier zelfs nog enkele oude stallen. Binnen troffen we nog tal van oude landbouwwerktuigen aan die de familie Goethals in de loop der jaren had verzameld. Ze lagen stof te vergaren, maar straks krijgen ze een tweede leven.”

“Via een app implementeren we augmented reality”

“We voorzien immers ook een hoek die we inrichten als permanente tentoonstellingsruimte rond het landbouwleven, met als titel Het verhaal van graan tot brood, een warme thuis. We krijgen daarbij ook steun, foto’s en materiaal van het Centrum voor Agrarische Geschiedenis, want het is de bedoeling dat de stukken regelmatig wisselen. Zij hadden vroeger een mooie landbouw- en ambachtencollectie in provinciedomein Bulskampveld. Een deel komt nu hierheen. Dat luikje sluit dan weer perfect aan op de functie van de Goethalsmolen, die een wind-koren-oliemolen is.”

“We voorzien ook een interactief luik via Faro, het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed. Via een app willen we augmented reality implementeren, waarbij je via een pop-up op je scherm plots een verteller in de zaal ziet verschijnen. We voorzien ook een passende zoektocht voor kinderen.”

Brood bakken

“De officiële opening volgt in het weekend van 2 en 3 september, tijdens Wakken Kermis”, vervolgt Ludwig. “Op zaterdag kan je brood bakken en ’s avonds is er een optreden. Op zondag is er een familiedag met knutselsessies.”

Het project kost 152.722 euro, waarvan 99.269 mogelijk is gemaakt dankzij Leader-subsidies. Ook de gemeente Dentergem, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie steunen de renovatie.

Geïnteresseerden kunnen reserveren via goethalsmolen@gmail.com of 0476 75 62 18.