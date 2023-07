Nieuwe woonmaatschappij Zetus gaat van start aan Oostkust: krachten gebundeld voor betere dienstverlening

Zetus, de nieuwe woonmaatschappij voor de Oostkust, is uit de startblokken geschoten. Wie een betaalbare woning zoekt in Blankenberge, De Haan, Knokke-Heist of Zuienkerke kan voortaan terecht bij één organisatie die sociaal wonen overkoepelend organiseert voor de hele Oostkustregio.

Binnen de woonmaatschappij Zetus worden de sociale huisvestingsmaatschappijen Het Lindenhof en T’ Heist Best samengevoegd met de sociaal verhuurkantoren Woonwinkel en Sovekans. De individuele namen vervallen, maar de dienstverlening blijft ongewijzigd bestaan.

De fusie kwam er naar aanleiding van de regiovorming die de Vlaamse regering de gemeenten opgelegde. De samenwerking moet zorgen voor een efficiëntere werking en een betere dienstverlening. De kerntaak van Zetus – tegemoet komen aan de woningnood van de inwoners van Blankenberge, De Haan, Knokke-Heist en Zuienkerke – is de topprioriteit.

Krachten gebundeld

Door samen te gaan als één nieuwe woonmaatschappij moeten huurders en kandidaat-huurders nog beter geholpen worden dan voorheen. Zetus bundelt krachten, kennis en expertise. Kandidaat-huurders dienen zich voortaan maar 1 keer aan te melden bij de woonmaatschappij om zich voor het hele patrimonium in te schrijven. Zetus blijft verder werken vanuit de gekende kantoren in Blankenberge (Hanneusestraat 32/2 , Het Lindenhof) en Knokke-Heist (Kraaiennestplein 1 , T’Heist Best en Woonwinkel).

De nieuwe woonmaatschappij staat voortaan in voor de verhuur van ruim 1.500 woningen en appartementen in de Oostkustregio. Zetus heeft zo’n 1.150 woonentiteiten in eigendom en zo’n 350 die ingehuurd worden van particulieren. Als opvolger van Het Lindenhof en T’ Heist Best blijft Zetus focussen op nieuwbouw- en renovatieprojecten voor betaalbaar huren. In de vier gemeenten zijn bouwprojecten in ontwerpfase, in opstart of in afwerking. Andere projecten zijn op korte termijn gebruiksklaar.

Blankenberge, De Haan, Knokke-Heist en Zuienkerke blijven de primaire partners van de woonmaatschappij. Ze streven samen naar een maximale begeleiding en ondersteuning van de inwoners die nood hebben aan betaalbare huisvesting.

De nieuwe woonmaatschappij Zetus wordt geleid door de samengestelde Raden van Bestuur van de voormalige huisvestingsmaatschappijen Het Lindenhof en T’ Heist Best. Guy Demeestere (voorzitter T’Heist Best) en Philip Konings (voorzitter Het Lindenhof) blijven aan het roer staan. Wim Moyaert en Bernard Despiegelaere blijven directeurs.

Voor Knokke-Heist zetelen Guy Demeestere, Bert Debrabandere, Philip Van Eeghem, Fabienne Maes, Tine Gobert en Nick Wenmaekers in de Raad van Bestuur. De overige bestuursleden zijn Philip Konings, Michel Vanparys, Stef Debusschere, Lorie Goethals, Céline Vannieuwenhuyse, Yves Catteceur (Blankenberge), Naomi Museeuw, Mathieu Delbarge (De Haan), Geert Quintens (Zuienkerke).