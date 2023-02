Nieuwe woonbuurt De Stokerie met 66 wooneenheden: “Werken starten in maart”

Woonproject De Stokerie, een samenwerking tussen Zabra en Ablimmo, komt op het binnengebied tussen de Veemarkt, Slachthuisstraat, Pluimstraat en Wandelingstraat in Kortrijk. Het omvat een aanbod van diverse appartementen vanaf 245.000 euro, eengezinswoningen vanaf 380.000 euro en stapelwoningen vanaf 425.000 euro. Nu zaterdag 4 februari tussen 13 en 17 uur staat een opendeurdag gepland in het infokantoor op de werf voor potentiële kopers om meer toelichting te geven rond het project, de plannen en de prijzen.

Binnentuin

“Het is een vrij groot domein met diverse mogelijkheden. In maart starten we met de werken. Er komen 66 wooneenheden waarbij huidige loodsen en magazijnen zoals Fruithandel Isabelle verdwijnen. We zetten vooral in op nieuwbouw en vernieuwbouw waardoor extra betonverharding op deze site bijna overbodig is. We behouden bijvoorbeeld de gevels van gewezen meubelwinkel Ballegeer net zoals de gevels van twee prachtige panden die uitkijken op de Veemarkt. Zo behouden we de architectuur van vroeger met haar uitgesproken accenten. Een mooie herontwikkeling binnenin de stad”, licht Matthias Vermeulen toe, commercieel directeur van Zabra. Er komen woontypes in diverse groottes met middenin een groene binnenruimte. “De blikvanger van het project is de binnentuin waarbij we een volledig autovrije woonbuurt creëren.”

Vaste prijzen

De Stokerie omvat een aanbod van appartementen en woningen met een keuze tussen één tot vier slaapkamers. “Er is dus een woningtype voor ieders budget met een duurzame, toekomstgerichte aanpak waarbij vloerverwarming en zonnepanelen standaard inbegrepen zijn. Er wordt trouwens verkocht aan vaste prijzen wat interessant is voor de kopers”, besluit Matthias.

De opendeurdag gaat door in de Slachthuisstraat, naast het oude gebouw van de meubelhallen Ballegeer. Inschrijven kan via www.zabra.be/events/opendeur-kortrijk.